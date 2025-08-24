США одобрили продажу Украине мощного оружия: что известно о новом пакете вооружения

США одобрили продажу Украине более трех тысяч высокоточных авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) с дальностью до 450 км. Как сообщает The Wall Street Journal, это один из самых больших пакетов вооружений для Украины при президентстве Трампа.

США одобрили продажу Украине мощного оружия. Фото из открытых источников

По информации американских чиновников, Вашингтон согласовал поставки 3350 ракет ERAM. Примерная стоимость контракта составляет 850 миллионов долларов, и подавляющую часть финансирования обеспечивают европейские партнеры. Ожидается, что оружие поступит в Украину примерно через шесть недель.

Поставка откладывалась до завершения встречи Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые прошли в начале и середине августа.

Что известно о ракетах ERAM

ERAM (Extended Range Attack Munition) – это высокоточные авиационные ракеты, способные поражать цели на расстоянии от 240 до 450 км, в зависимости от конфигурации. Они могут стать существенным усилением для Вооруженных сил Украины, в частности, в борьбе с российскими складами боеприпасов, логистическими центрами и командными пунктами. Однако, как отмечают источники WSJ, применение ракет с такой дальностью потребует дополнительного согласования Пентагона.

Хотя США официально не подтвердили новые планы поставок ERAM, европейские правительства уже заказывают у США другие системы, которые могут помочь Украине, в частности, системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня GMLRS с дальностью до 145 км.

