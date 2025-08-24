logo

США одобрили продажу Украине мощного оружия: что известно о новом пакете вооружения
commentss НОВОСТИ Все новости

США одобрили продажу Украине мощного оружия: что известно о новом пакете вооружения

Вашингтон согласовал поставку Украине более 3000 ракет ERAM с дальностью до 450 км. Соглашение стоимостью 850 млн. долларов финансируется преимущественно европейскими партнерами.

24 августа 2025, 08:30
Автор:
avatar

Slava Kot

США одобрили продажу Украине более трех тысяч высокоточных авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) с дальностью до 450 км. Как сообщает The Wall Street Journal, это один из самых больших пакетов вооружений для Украины при президентстве Трампа.

США одобрили продажу Украине мощного оружия: что известно о новом пакете вооружения

США одобрили продажу Украине мощного оружия. Фото из открытых источников

По информации американских чиновников, Вашингтон согласовал поставки 3350 ракет ERAM. Примерная стоимость контракта составляет 850 миллионов долларов, и подавляющую часть финансирования обеспечивают европейские партнеры. Ожидается, что оружие поступит в Украину примерно через шесть недель.

Поставка откладывалась до завершения встречи Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые прошли в начале и середине августа.

Что известно о ракетах ERAM

ERAM (Extended Range Attack Munition) – это высокоточные авиационные ракеты, способные поражать цели на расстоянии от 240 до 450 км, в зависимости от конфигурации. Они могут стать существенным усилением для Вооруженных сил Украины, в частности, в борьбе с российскими складами боеприпасов, логистическими центрами и командными пунктами. Однако, как отмечают источники WSJ, применение ракет с такой дальностью потребует дополнительного согласования Пентагона.

Хотя США официально не подтвердили новые планы поставок ERAM, европейские правительства уже заказывают у США другие системы, которые могут помочь Украине, в частности, системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня GMLRS с дальностью до 145 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США заблокировали использование ключевого оружия для ударов по РФ.

Также "Комментарии" писали, что шансы на встречу Путина и Зеленского резко изменились.



