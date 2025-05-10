США одобрили передачу ракет для Украины: что известно

В пятницу 9 мая чиновник Конгресса заявил, что Соединенные Штаты одобрили передачу из Германии Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot. Это критически необходимое оружие производится в Соединенных Штатах и не может быть экспортировано, даже если оно принадлежит другой стране, без одобрения правительства США. Об этом сообщает New York Times, передает портал "Комментарии".

Украинские военные на позиции. Фото: Николь Тунг для The New York Times

Хотя президент Трамп в последние дни продемонстрировал больше поддержки Украины, в частности, в четверг угрожал санкциями против России, если она откажется согласиться на длительное прекращение огня, его более широкое пренебрежительное отношение к 80 годам защиты Европы от США побудило союзные страны переосмыслить свою безопасность.

Союзники опасаются, что Трамп выведет из Европы российские средства сдерживания, такие как американские войска и американский ядерный зонтик. Сосредоточение на собственной защите уменьшает, что другие европейские страны могли бы дать Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Франция готова помочь инициировать прямые переговоры страны-агрессора России и Украины в случае достижения 30-дневного перемирия. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью TF1/LCI во время поездки в Киев 10 мая.

Макрон убежден, что союзникам удастся добиться переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, цель – показать единство между Украиной, США и Европой по поводу завершения полномасштабной войны РФ против Украины. По мнению президента Франции, все стороны должны единогласно заявить, что 30-дневный режим тишины – это то, о чем говорилось месяцами, и нужно добиться прекращения огня, а затем переговоров о мире. Если режим прекращения огня не будет соблюден, то введут дополнительные, гораздо более жесткие санкции, подытожил Макрон.