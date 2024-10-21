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США объявили новый пакет помощи: какие боеприпасы получит Украина

Сумма нового пакета помощи США Украине составляет 400 миллионов долларов

21 октября 2024, 19:50
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Кречмаровская Наталия

Украина получит 68-й пакет помощи от США, который объявила американская сторона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на письмо Пентагона в СМИ и результаты встречи Владимира Зеленского и министра обороны США Ллойда Остина.

США объявили новый пакет помощи: какие боеприпасы получит Украина

Фото Офиса Президента

В новый пакет помощи войдут боеприпасы, военная техника и вооружение.

Также средства выделены на тренировочное оборудование и оборудование для спутниковой связи.

В частности, пакет включает:

  • дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

  • 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные боеприпасы;

  • противотанковые ракетные комплексы TOW;

  • противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы AT-4;

  • гусеничные бронетранспортеры M113;

  • оборудование спутниковой связи;

  • стрелковое оружие и боеприпасы;

  • гранаты и тренировочное оборудование;

  • оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

  • оборудование для защиты критической инфраструктуры;

  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги по обучению и транспортировке.

  • В общей сложности сумма пакета помощи составляет 400 миллионов долларов.

Президент Украины отметил, что обсудил с министром обороны США важнейшие оборонные приоритеты, в частности:

  • возможности противовоздушной обороны Украины,

  • подготовку к зимнему периоду,

  • расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов.

Кроме того, мы сосредоточились на усилиях по увеличению производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны, — отметил Владимир Зеленский.

Глава Пентагона также заверил, что поддержка в рамках соглашения о безопасности между США и Украиной будет продолжаться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейские страны уменьшают помощь Украине.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/12135
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