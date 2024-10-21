США объявили новый пакет помощи: какие боеприпасы получит Украина

Украина получит 68-й пакет помощи от США, который объявила американская сторона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на письмо Пентагона в СМИ и результаты встречи Владимира Зеленского и министра обороны США Ллойда Остина.



Фото Офиса Президента

В новый пакет помощи войдут боеприпасы, военная техника и вооружение.

Также средства выделены на тренировочное оборудование и оборудование для спутниковой связи.

В частности, пакет включает:

дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

60-мм, 81-мм и 120-мм минометные боеприпасы;

противотанковые ракетные комплексы TOW;

противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы AT-4;

гусеничные бронетранспортеры M113;

оборудование спутниковой связи;

стрелковое оружие и боеприпасы;

гранаты и тренировочное оборудование;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

оборудование для защиты критической инфраструктуры;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги по обучению и транспортировке.

В общей сложности сумма пакета помощи составляет 400 миллионов долларов.

Президент Украины отметил, что обсудил с министром обороны США важнейшие оборонные приоритеты, в частности:

возможности противовоздушной обороны Украины,

подготовку к зимнему периоду,

расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов.

Кроме того, мы сосредоточились на усилиях по увеличению производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны, — отметил Владимир Зеленский.

Глава Пентагона также заверил, что поддержка в рамках соглашения о безопасности между США и Украиной будет продолжаться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейские страны уменьшают помощь Украине.



