США объявили новый пакет помощи: какие боеприпасы получит Украина

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Кречмаровская Наталия
Украина получит 68-й пакет помощи от США, который объявила американская сторона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на письмо Пентагона в СМИ и результаты встречи Владимира Зеленского и министра обороны США Ллойда Остина.
Фото Офиса Президента
В новый пакет помощи войдут боеприпасы, военная техника и вооружение.
Также средства выделены на тренировочное оборудование и оборудование для спутниковой связи.
В частности, пакет включает:
дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
60-мм, 81-мм и 120-мм минометные боеприпасы;
противотанковые ракетные комплексы TOW;
противотанковые ракетные комплексы Javelin и гранатометы AT-4;
гусеничные бронетранспортеры M113;
оборудование спутниковой связи;
стрелковое оружие и боеприпасы;
гранаты и тренировочное оборудование;
оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
оборудование для защиты критической инфраструктуры;
запчасти, вспомогательное оборудование, услуги по обучению и транспортировке.
В общей сложности сумма пакета помощи составляет 400 миллионов долларов.
Президент Украины отметил, что обсудил с министром обороны США важнейшие оборонные приоритеты, в частности:
возможности противовоздушной обороны Украины,
подготовку к зимнему периоду,
расширение использования дальнобойного оружия против российских военных объектов.
Кроме того, мы сосредоточились на усилиях по увеличению производства ударных беспилотников, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны, — отметил Владимир Зеленский.
Глава Пентагона также заверил, что поддержка в рамках соглашения о безопасности между США и Украиной будет продолжаться.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейские страны уменьшают помощь Украине.
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