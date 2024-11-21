США не помогут Украине: какие изменения нужны для победы

Украина все чаще оглядывается на западных партнеров в надежде на помощь в войне с РФ. После победы Дональда Трампа на президентских выборах надежда на скорейшее окончание войны значительно возросла. Однако пока ощутимых изменений нет, наоборот, наблюдается определенная эскалация боевых действий. На что нужно надеяться и рассчитывать украинцам, чтобы победить, рассказал экс-командир полка АЗОВ, майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, сообщает портал "Комментарии".

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“Понимаю, что многие очень надеются, что Штаты смогут повлиять на ход войны в Украине. А вот большинство военных надеется на то, что у нас будут приняты свои внутренние решения, необходимые для перемен. Только военные не могут и воевать и заниматься всеми вопросами одновременно”, — отметил он.

Он убежден, если украинцы действительно хотят скорейшего завершения войны, нужно быть более активными, чем общество. Он советует активнее включаться в важные процессы. Он отмечает, что речь идет не только о непосредственном участии в боевых действиях и поддержке армии. Следует заниматься и борьбой с коррупцией, мониторингом общественно важных вопросов. Также важны вовлеченность и внутреннее мобилизационное состояние каждого.

"Не надежды на кого-то, а реальная работа внутри своего государства, учитывая настоящую, а не желаемую ситуацию — вот ответ на вопрос, чем должны заниматься сегодня гражданские", — подчеркнул он.

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