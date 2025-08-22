США не на шутку заставили волноваться: раскрыт опасный момент заявления Трампа об "интересных временах"

Пока остается неизвестным, как именно президент США Дональд Трамп представляет дальнейшее развитие войны в Украине. Об этом рассказал журналист и публицист Виталий Портников в своем видеоблоге на YouTube.

"Свидетельствует ли его сообщение, опубликованное почти в тот же день, когда Россия атаковала американское предприятие в Мукачево, о том, что он поддерживает более решительный подход к Кремлю? Или наоборот — он считает, что возможность для Украины победить Россию благодаря активным наступательным действиям уже утрачена, и это ответственность не действующего президента США, а его предшественника".

Журналист добавил, что пока можно только думать, что Трамп имел в виду, когда говорил об "интересных временах впереди". По его словам, это может означать как разрешение Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ, так и призыв Трампа к Зеленскому сделать серьезные уступки Путину.

В то же время, по словам Портникова, сам российский лидер "вообще не проявляет интереса ни к уступкам, ни к встрече с Владимиром Зеленским".

"То, что встреча не готовится, и все разговоры о ней остаются только виртуальными, начинают признавать даже в Белом доме. Оптимистичные заявления Трампа после его телефонного разговора с Путиным, состоявшейся во время переговоров с украинским президентом и европейскими лидерами, оказались либо преждевременными, или основывались на непонимании". – подытожил Портников.

Напомним, что Дональд Трамп недавно заинтриговал публику новым заявлением, намекнув на "интересные времена впереди", а также раскритиковал своего преемника Джо Байдена за запрет наносить удары американским оружием по территории России.

