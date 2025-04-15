США не будут осуждать удар по Сумам, потому что стремятся продолжить переговоры с Москвой

США сообщили союзникам из Великой Семерки, что не поддержат заявление, осуждающее наиболее смертоносное нападение России на Украину в этом году, поскольку они хотят продолжать переговоры с Москвой. Об этом пишет Bloomberg.

Спасатель ГСЧС на ликвидации последствий обстрела Сум. Фото: ГСЧС Украины

Россия выпустила две баллистические ракеты малой дальности, в том числе одну, оснащенную кассетными боеприпасами, по городу Сумы на северо-востоке Украины утром в Вербное воскресенье, когда украинцы посещали церковные службы. В результате теракта погибли по меньшей мере 35 человек, 125 получили ранения, в том числе дети, сообщил президент Владимир Зеленский.

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила союзникам, что не может подписать заявление об осуждении нападения, поскольку она "работает над сохранением пространства для мирных переговоров", по словам людей, знакомых с дипломатической перепиской, в то время как продолжаются встречи между Белым домом и Кремлем.

По словам тех же людей, Канада, которая в этом году председательствует в G-7, сообщила союзникам, что без одобрения США было бы невозможно продлить это заявление.

Посольство США в Лондоне отказалось от комментариев. Белый дом, Совет национальной безопасности США и правительство Канады не сразу ответили на запрос Bloomberg News о комментариях.

Российский удар по Сумам случился через два дня после того, как Владимир Путин почти пять часов встречался со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить прекращение огня в Украине.

"Переговоры с Путиным открыли возможность "переформатировать" российско-американские отношения и стабилизировать регион с помощью некоторых очень привлекательных коммерческих возможностей", — сказал Уиткофф Fox News в понедельник вечером, не уточняя подробностей.

После теракта в Сумах около 50 стран и международных организаций высказались в поддержку Украины, заявил Зеленский в понедельник в своем ежедневном обращении к народу.

Зеленский сказал, что Киев положительно отреагировал на предложение Трампа относительно полного и безоговорочного прекращения огня и прекращения нападений, подобных тем, что были в Сумах и Кривом Роге .

Но с момента предложения Трампа исполнилось 34 дня, в течение которых Россия продолжала атаковать Украину, отметил Зеленский. Путин остается преданным вести войну и будет продолжать это делать в отсутствие серьезного давления, отметил украинский лидер.