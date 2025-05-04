США начали шантажировать Россию: сможет ли давление на Путина закончить войну

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что заявления США по выходу из переговорного процесса, это способ Трампа шантажировать Путина. Таким образом, администрация Трампа хочет заставить Россию пойти на уступки для окончания войны в Украине.

США шантажируют Россию выходом из переговоров

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" предположил, что заявления команды Трампа о выходе США из мирных переговоров с Украиной и Россией, в первую очередь, являются давлением на Москву. Как объясняет Портников, у Трампа был главный план, заключавшийся в звонке Зеленскому и Путину на основе которого американский президент закончил бы войну. Однако российский диктатор отказался приостановить боевые действия.

Портников считает, что Трамп не имел реального плана "Б" и теперь не знает, что делать. Однако президент США ожидает, что шантаж сработает.

"Я думаю, что все эти разговоры о том, что США выйдут из переговоров, это не столько желание куда-то выйти, сколько шантаж россиян: "Согласитесь пока не поздно на наши отличные условия, потому что дальше мы не будем выдвигать новых условий. Мы не будем идти на какие-то компромиссы, а просто пойдем, а вы будете дальше воевать с украинцами". А для нас, если честно, это не имеет никакого значения", – считает Портников.

По его словам, сейчас возникает вопрос, что для Путина важнее, сохранить контакт с Трампом или продолжать войну в Украине, в частности через уничтожение инфраструктуры и украинцев.

"Когда мы сейчас обсуждаем вопрос, что американцы уйдут с переговоров, то это не нас должно беспокоить. Для нас это не имеет никакого значения, потому что переговоры не имеют никакого значения. Это должно беспокоить россиян. Потому что Россия хочет контактов с Трампом, переговоров с США", — заявил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о лучшем разговоре с Трампом, который мог изменить президента США.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал Путину предложение о первом этапе окончания войны.