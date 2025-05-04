США начали шантажировать Россию: сможет ли давление на Путина закончить войну

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что заявления США по выходу из переговорного процесса, это способ Трампа шантажировать Путина. Таким образом, администрация Трампа хочет заставить Россию пойти на уступки для окончания войны в Украине.
США шантажируют Россию выходом из переговоров
Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" предположил, что заявления команды Трампа о выходе США из мирных переговоров с Украиной и Россией, в первую очередь, являются давлением на Москву. Как объясняет Портников, у Трампа был главный план, заключавшийся в звонке Зеленскому и Путину на основе которого американский президент закончил бы войну. Однако российский диктатор отказался приостановить боевые действия.
Портников считает, что Трамп не имел реального плана "Б" и теперь не знает, что делать. Однако президент США ожидает, что шантаж сработает.
По его словам, сейчас возникает вопрос, что для Путина важнее, сохранить контакт с Трампом или продолжать войну в Украине, в частности через уничтожение инфраструктуры и украинцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о лучшем разговоре с Трампом, который мог изменить президента США.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал Путину предложение о первом этапе окончания войны.
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