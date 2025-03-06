США могут начать делиться конфиденциальными данными с Россией: детали

Ряд стран, которые на сегодняшний день являются союзниками США по НАТО, рассматривают возможность сокращения объема разведданных, которыми они делятся с Вашингтоном, в ответ на примирительный подход администрации Дональда Трампа к России. Они опасаются передачи данных в Москву. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC News".

США и РФ. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, союзники обдумывают этот шаг из-за опасений по поводу защиты иностранных агентов, личности которых могут быть непреднамеренно раскрыты.

Каждое разведывательное агентство относится к своим обязательствам перед иностранными агентами как к неприкосновенным, обещая обеспечивать безопасность агентов и скрывать их личности. Все, что ставит под угрозу это обязательство, подрывает доверие, говорят бывшие чиновники, и это может привести к тому, что некоторые шпионские службы воздержатся от обмена информацией с Вашингтоном.

Источники сообщили, что союзники, включая Израиль, Саудовскую Аравию и членов так называемого разведывательного альянса "Пять глаз", изучают возможность пересмотра текущих протоколов обмена разведданными с учетом потепления отношений администрации Трампа с Россией.

"Эти обсуждения уже ведутся", — сообщил источник, непосредственно знакомый с ходом обсуждений.

Однако, по словам источников, никаких решений и действий предпринято не было.

По словам источников, пересмотр является частью более широкого изучения спектра отношений с Вашингтоном среди многих союзников США, включая дипломатию, торговлю и военное сотрудничество, а также вопросы разведки.

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