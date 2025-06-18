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США могут лишить Украину переданных систем Patriot: названа причина

Из-за дефицита ПВО в Израиле США могут потребовать вернуть системы Patriot из Украины для их передачи Тель-Авиву

сегодня, 19:55
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Клименко Елена

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке внимание Соединенных Штатов к войне в Украине может существенно снизиться, заявил военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он считает, что США сталкиваются с дефицитом систем противовоздушной обороны, поэтому Украина рискует остаться без критически важных комплексов Patriot.

США могут лишить Украину переданных систем Patriot: названа причина

ЗРК Patriot. Фото: 24 Канал

По мнению эксперта, Украина уже не является главным фокусом внешней политики Вашингтона. Эту тенденцию подтверждает и отложение новых санкций против РФ — по крайней мере, до июля, а возможно и до сентября. Даже если они будут введены, действие будет отсрочено, как в случае с лекарствами, эффект которых проявляется со временем.

Отдельное внимание Ступак обратил на публикации в западных медиа, указывающих на серьезную нехватку ПВО в Израиле из-за постоянных угроз со стороны Ирана. В этом контексте возникает угроза того, что США могут потребовать от Киева возвращения ранее переданных систем Patriot для укрепления обороны союзника на Ближнем Востоке.

Подобный сценарий, по мнению эксперта, не следует исключать. К нему следует готовиться заранее, чтобы предотвратить потенциальные угрозы для безопасности тыловых украинских регионов.

Напомним, основной целью систем Patriot является защита важных объектов – военных баз, аэродромов и стратегической инфраструктуры – от ракетных и авиаударов. Комплекс способен одновременно выявлять более 100 воздушных целей, сопровождать восемь из них и наводить до трех ракет на каждую.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины есть финансовые ресурсы для закупки дополнительных установок Patriot. Однако для этого необходимо согласие американского лидера Дональда Трампа.

По предварительным оценкам, закупка 9 батарей Patriot (по четыре пусковые установки в каждой) может обойтись Украине около 9 миллиардов долларов.

Портал "Комментарии" уже писал, что если Соединенные Штаты прекратят поставки Украине систем ПВО и боеприпасов к ним, это создаст серьезную угрозу, считает главред Defense Express Олег Катков. В разговоре с NV он подчеркнул, что в такой ситуации нет способов смягчить последствия — удар будет критическим.



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