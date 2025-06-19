США лишат Украину оружия из-за конфликта на Ближнем Востоке: неожиданная причина

Конфликт между Ираном и Израилем продолжается, и обе стороны продолжают обстреливать друг друга. По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, есть вероятность вмешательства США, но это не должно оказать существенного влияния на поддержку Украины.

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Подоляк подчеркнул, что у Соединенных Штатов большой запас оружия, а защиту Украины поддерживают европейские партнеры. В то же время проблемы с вооружением испытывает именно Россия.

Советник подчеркнул, что Украина использует совсем другие системы противоракетной обороны, чем Израиль, в частности, Patriot и SAMP/T. В целом, США имеют достаточные ресурсы для обеспечения обеих стран. Следует также помнить, что Израиль имеет развитое собственное военное производство.

Относительно поставок Украина может получать оружие как в рамках контрактов с США, монетизируемых вместе с европейскими партнерами, так и непосредственно от Европы. Европейские страны не снабжают оружие Израиля, ведь фокусируются на защите своего континента. Подоляк не видит риска дефицита вооружений для Украины.

Он также отметил, что в случае затяжной войны в Иране могут возникнуть логистические сложности. Однако основное внимание следует обратить на Россию, которая, по его словам, пытается создать иллюзию масштабного увеличения производства оружия, в то время как на самом деле серьезные ресурсные проблемы. По его мнению, США должны ужесточить санкции против Кремля, чтобы лишить его финансирования войны.

Подоляк добавил, что в ближайшее время состоится Форум оборонных индустрий, где Украина будет активно участвовать. Европа понимает, что инвестиции в нашу оборону помогут ей снизить собственные будущие расходы на безопасность.

Как уже писали "Комментарии", во время интенсивных воздушных атак РФ запускает по Украине до 500 ударных дронов типа "Шахед" в сутки. Однако в Кремле планируется увеличить эту цифру до 700, сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.