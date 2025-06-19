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США лишат Украину оружия из-за конфликта на Ближнем Востоке: что известно

США обладают мощным военным потенциалом, а европейские партнеры активно поддерживают нашу оборону.

сегодня, 17:15
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Клименко Елена

Конфликт между Ираном и Израилем продолжается, и обе стороны продолжают обстреливать друг друга. По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, есть вероятность вмешательства США, но это не должно оказать существенного влияния на поддержку Украины.

США лишат Украину оружия из-за конфликта на Ближнем Востоке: что известно

Фото: из открытых источников

Подоляк подчеркнул, что у Соединенных Штатов большой запас оружия, а защиту Украины поддерживают европейские партнеры. В то же время проблемы с вооружением испытывает именно Россия.

Советник подчеркнул, что Украина использует совсем другие системы противоракетной обороны, чем Израиль, в частности, Patriot и SAMP/T. В целом, США имеют достаточные ресурсы для обеспечения обеих стран. Следует также помнить, что Израиль имеет развитое собственное военное производство.

Относительно поставок Украина может получать оружие как в рамках контрактов с США, монетизируемых вместе с европейскими партнерами, так и непосредственно от Европы. Европейские страны не снабжают оружие Израиля, ведь фокусируются на защите своего континента. Подоляк не видит риска дефицита вооружений для Украины.

Он также отметил, что в случае затяжной войны в Иране могут возникнуть логистические сложности. Однако основное внимание следует обратить на Россию, которая, по его словам, пытается создать иллюзию масштабного увеличения производства оружия, в то время как на самом деле серьезные ресурсные проблемы. По его мнению, США должны ужесточить санкции против Кремля, чтобы лишить его финансирования войны.

Подоляк добавил, что в ближайшее время состоится Форум оборонных индустрий, где Украина будет активно участвовать. Европа понимает, что инвестиции в нашу оборону помогут ей снизить собственные будущие расходы на безопасность.

Как уже писали "Комментарии", во время интенсивных воздушных атак РФ запускает по Украине до 500 ударных дронов типа "Шахед" в сутки. Однако в Кремле планируется увеличить эту цифру до 700, сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.



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