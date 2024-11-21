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США имели подковерные торги с РФ по ракете «Рубеж»: подробности

В результате вероятных торгов между США и РФ ракета «Рубеж» прилетела не в Киев, а в Днепр

сегодня, 14:08
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Ткачик Олеся

Интрига со вчерашним закрытием посольств в Киеве почти полностью прояснилась, отмечает член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.

США имели подковерные торги с РФ по ракете «Рубеж»: подробности

США и РФ

По его словам, россияне то ли действительно намеревались, то ли скорее сознательно попугали американцев намерением ударить вчера днем ракетой "Рубеж" по Киеву, и ударить так, что это могло задеть в том числе и посольства.

После этого, по его мнению, предположительно началась подковерная торговля. Наконец, отмечает эксперт, доторговались до того, что удар ракетой "Рубеж" будет не днем, а ночью, и не по Киеву, а по Днепру.

"Открытым остается только один вопрос: что выторговали россияне у американцев в ответ на эту уступку? Переводя тот же вопрос на дипломатическом языке: какие именно были обязательства американской стороны в этом двустороннем соглашении по ограничению уровня эскалации?" – отмечает Паныч.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что из-за угрозы масштабных ракетных ударов посольства Испании, Италии и Греции в Украине временно прекращает свою деятельность. Этот шаг отражает ужесточение мер безопасности для защиты работников и граждан. Ранее аналогичное решение приняло посольство США, призвав своих соотечественников к бдительности.

Также портал "Комментарии" рассказывал , что утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 по 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов. Вероятно, в Днепр прилетела межконтинентальная баллистическая ракета "Рубеж". Пока в этой ракете "Рубеж" нет неконвенционного заряда (а его и не будет) — это те же ракеты, только с целью разрушения добавить дополнительного испуга. В первую очередь – в Европе и США.





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Источник: https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/pfbid0zA6mb45qXjoxKc7KuxRw1yfqVZNCC1c7bNVnCQE5T7uR3R31TZyFRG9tfm1nXqFSl
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