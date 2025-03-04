США и Украина собираются подписать соглашение о ископаемых: что происходит

США и Украина могут заключить соглашение о полезных ископаемых в ближайшие часы. Подписание документа планировалось еще на прошлой неделе.

Соглашение США и Украины (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Reuters.

По информации источников издания, президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хочет объявить соглашение во время выступления перед Конгрессом, запланированного на вечер 4 марта (в 04:00 5 марта по киевскому времени).

В то же время, собеседники Reuters подчеркивают, что соглашение между США и Украиной еще не подписано, и ситуация может измениться.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что соглашение между Украиной и США о добыче украинских полезных ископаемых будет подписано в ближайшее время, заявил конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик.

"Только что имел длительный и продуктивный разговор тет-а-тет с руководителем администрации президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Мы на 100% возвращаем этот поезд на рельсы. Это соглашение о добыче полезных ископаемых будет подписано в ближайшее время", — написал Брайан Фитцпатрик в соцмереж.