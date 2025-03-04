США и Украина собираются подписать соглашение о ископаемых: что происходит

США и Украина могут заключить соглашение о полезных ископаемых в ближайшие часы. Подписание документа планировалось еще на прошлой неделе.
Соглашение США и Украины (фото из открытых источников)
Об этом сообщает Reuters.
По информации источников издания, президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хочет объявить соглашение во время выступления перед Конгрессом, запланированного на вечер 4 марта (в 04:00 5 марта по киевскому времени).
В то же время, собеседники Reuters подчеркивают, что соглашение между США и Украиной еще не подписано, и ситуация может измениться.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что соглашение между Украиной и США о добыче украинских полезных ископаемых будет подписано в ближайшее время, заявил конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик.
"Только что имел длительный и продуктивный разговор тет-а-тет с руководителем администрации президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Мы на 100% возвращаем этот поезд на рельсы. Это соглашение о добыче полезных ископаемых будет подписано в ближайшее время", — написал Брайан Фитцпатрик в соцмереж.
Конгрессмен заявил, что подписание соглашения приведет к долгосрочному экономическому партнерству между Вашингтоном и Киевом, что "естественным образом приведет к помощи в сфере безопасности".
"Европа должна будет активизироваться и внести свой вклад. Для этого ей будут предоставлены соответствующие полномочия. Следите за дальнейшими подробностями", – добавил он.
Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал то, что от него требовал Трамп. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. При этом он подчеркнул, что на самом деле никто не стремится к тому, чтобы война продолжалась бесконечно.
"Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", — заявил Зеленский в Твиттере.
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