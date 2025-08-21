logo

Война с Россией США и союзники представили гарантии безопасности для Украины: что входит
commentss НОВОСТИ Все новости

США и союзники представили гарантии безопасности для Украины: что входит

США и Европа наработали военные опции гарантий безопасности для Украины

21 августа 2025, 19:56
По данным агентства Reuters, Соединенные Штаты вместе с европейскими партнерами согласовали предварительные варианты военной поддержки Украины по завершении войны с Россией. Об этом журналистам сообщили в Пентагоне.

США и союзники представили гарантии безопасности для Украины: что входит

Гарантии безопасности для Украины

С 19 по 21 августа в Вашингтоне прошли встречи военных руководителей США, Великобритании, Франции, Германии, Финляндии, Италии и Украины. Наработанные варианты должны быть переданы на рассмотрение советникам национальной безопасности этих стран.

Среди предложенных опций возможно размещение европейских военных контингентов на территории Украины под американским командованием. В то же время, Кремль категорически выступает против любого присутствия сил НАТО на украинской земле.

Президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что не будет рассматривать вариант отправки американских военных. Однако он допускает другие формы поддержки: использование авиационных средств, развертывание систем противовоздушной обороны и даже создание бесполетной зоны над частью украинской территории.

Франция, Великобритания и Германия уже выразили готовность присоединиться к коалиции желающих для возможного развертывания войск в послевоенный период. Это станет частью более широких гарантий безопасности, которые Трамп обещал Киеву в случае завершения боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России разразился очередной военный скандал. Как сообщает Радио Свобода с отсылкой на российское издание Коммерсант, около 30 военнослужащих 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады имитировали боевые ранения, стреляя друг в друга, чтобы получить денежные компенсации и государственные награды.



Источник: https://www.reuters.com/world/europe/us-europe-create-military-options-ukraine-intend-present-national-security-2025-08-21/
