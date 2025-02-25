США и Россия продолжат переговоры уже сегодня

Сегодня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде представители России и США снова ведут переговоры о будущем Украины. По словам дипломатических источников, это "встреча в продолжении" переговоров на прошлой неделе между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Zeit.

Переговоры США и РФ

Встреча в минувший вторник стала первой на таком уровне с начала агрессивной войны России против Украины три года назад. Представителей Украины и ЕС не пригласили.

Переговоры в Эр-Рияде проходят через день после того, как президент Франции Эммануэль Макрон посетил президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. В телеинтервью после встречи глав двух государств Макрон заявил, что прекращение огня в войне в Украине может наступить несколько недель.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным по окончании войны и совместных экономических проектов. Об этом он написал в своей социальной сети.

"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным об окончании войны, а также о крупных соглашениях по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры проходят очень хорошо", — отметил президент США.

Также "Комментарии" писали, что вчера вечером Путин сделал новое заявление об участии Европы в переговорном процессе. По его словам, пусть они (ЕС, ред.) лучше посидят дома и подумают.

"От России никто ничего не может требовать. Пусть они лучше посидят дома и подумают", — Путин о требовании ЕС участвовать в переговорах России и США по Украине.