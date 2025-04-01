США и Россия объединились против Украины: Арестович прогнозирует катастрофические события через полгода

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Кречмаровская Наталия
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович поделился своим видением будущего Украины. По его словам, США и Россия объединились против Украины, однако, скорее, не против страны в целом, а против националистического проекта, который он называет "землянкой УПА".
Фото из открытых источников
Арестович отметил, что "землянка УПА" является человеконенавистническим проектом государства, который доказывает ежедневно свою неэффективность и нежизнеспособность. Он, по мнению Арестовича, продолжает существовать из-за поддержки украинской власти, которая поставила на кричащий электорат. При этом цена его существования – смерть сотен и тысяч граждан каждый день. Его конечная цель – похоронить Украину и значительную часть украинцев.
По его словам, альтернатива угрожающая — сокращение помощи и постепенное отступление наших войск в Днепр.
По словам Арестовича, именно против "землянки УПА" объединились США, РФ и ЕС. В ней не заинтересованы ни Китай, ни Индия. У этого проекта нет будущего… Он идет в могилу, забирая с собой украинцев.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Арестович назвал себя богом.
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