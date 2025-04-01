США и Россия объединились против Украины: Арестович прогнозирует катастрофические события через полгода

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович поделился своим видением будущего Украины. По его словам, США и Россия объединились против Украины, однако, скорее, не против страны в целом, а против националистического проекта, который он называет "землянкой УПА".

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Арестович отметил, что "землянка УПА" является человеконенавистническим проектом государства, который доказывает ежедневно свою неэффективность и нежизнеспособность. Он, по мнению Арестовича, продолжает существовать из-за поддержки украинской власти, которая поставила на кричащий электорат. При этом цена его существования – смерть сотен и тысяч граждан каждый день. Его конечная цель – похоронить Украину и значительную часть украинцев.

"Проблема в том, что националистический проект стал практически безальтернативным в Украине, но не один. Украина – разная и может быть другой, оставаясь при этом Украиной, развивая свою культуру и язык. Мы так далеко зашли с узкими проектами "Землянки УПА", что выход из него и возможный переход к широкому проекту обойдутся нам ценой потери территорий и запретом националистических военных и гражданских формирований", — убежден бывший советник.

По его словам, альтернатива угрожающая — сокращение помощи и постепенное отступление наших войск в Днепр.

"Сегодня вопрос стоит о потерях четырех областей, а за полгода к ним может добавиться еще пара. И так будет продолжаться пока в Украине не будет покончено с узким националистическим проектом. У него нет в мире союзников и также нет партнеров", — подчеркнул он.

По словам Арестовича, именно против "землянки УПА" объединились США, РФ и ЕС. В ней не заинтересованы ни Китай, ни Индия. У этого проекта нет будущего… Он идет в могилу, забирая с собой украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Арестович назвал себя богом.



