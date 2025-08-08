США и Россия могут поделить Украину без Зеленского: какое соглашение готовят к встрече Трампа и Путина

Рубрики
Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое оставит бы за Россией оккупированные территории в Украине.
Издание Вloomberg, ссылаясь на источники, сообщает, что официальные лица США и России работают над заключением соглашения по территориям до запланированной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
Согласно соглашению, от Украины потребуют отдать России часть Донецкой и Луганской области и Крым. То есть Украина будет вынуждена вывести войска из еще не оккупированных территорий Донбасса. В свою очередь, Россия прекратит свое наступление в Херсонской и Запорожской областях Украины вдоль нынешних линий фронта. Однако, по данным источников, условия и планы соглашения все еще нестабильны и могут измениться.
К тому же, непонятно, готова ли Москва отказаться от любой земли, которую она сейчас занимает, включая Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе.
По словам источников, соглашение по сути направлено на замораживание войны и прокладывание пути к прекращению огня и технических переговоров по окончательному мирному урегулированию.
