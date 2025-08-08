logo

Война с Россией США и Россия могут поделить Украину без Зеленского: какое соглашение готовят к встрече Трампа и Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

США и Россия могут поделить Украину без Зеленского: какое соглашение готовят к встрече Трампа и Путина

Условия завершения войны: какое соглашение могут согласовать Трамп и Путин на встрече

8 августа 2025, 19:25
Автор:
Кречмаровская Наталия

Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое оставит бы за Россией оккупированные территории в Украине.

США и Россия могут поделить Украину без Зеленского: какое соглашение готовят к встрече Трампа и Путина

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Издание Вloomberg, ссылаясь на источники, сообщает, что официальные лица США и России работают над заключением соглашения по территориям до запланированной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

"США работают над тем, чтобы заручиться согласием Украины и ее европейских союзников на соглашение, которое далеко не является определенным", — пишет издание.

Согласно соглашению, от Украины потребуют отдать России часть Донецкой и Луганской области и Крым. То есть Украина будет вынуждена вывести войска из еще не оккупированных территорий Донбасса. В свою очередь, Россия прекратит свое наступление в Херсонской и Запорожской областях Украины вдоль нынешних линий фронта. Однако, по данным источников, условия и планы соглашения все еще нестабильны и могут измениться.

"Такой результат стал бы большой победой для Путина, который давно стремится к прямым переговорам с США по условиям прекращения войны, которую он начал, отодвинув на второй план Украину и ее европейских союзников. Зеленский рискует получить соглашение по принципу "бери или иди" о потере украинской территории, тогда как Европа опасается, что ей придется следить – пишет издание.

К тому же, непонятно, готова ли Москва отказаться от любой земли, которую она сейчас занимает, включая Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе.

По словам источников, соглашение по сути направлено на замораживание войны и прокладывание пути к прекращению огня и технических переговоров по окончательному мирному урегулированию.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какую ключевую ошибку допустили украинцы.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-08/us-and-russia-plan-truce-deal-to-cement-putin-s-gains-in-ukraine?srnd=homepage-europe
