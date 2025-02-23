США и РФ идут "одним фронтом": что требуют от Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после форума "Украина. Год 2025", который состоялся накануне третьей годовщины широкомасштабного вторжения России на территорию Украины, рассказал кто именно требует проведения в Украине выборов.

Фото портал "Комментарии"

По словам президента Украины, вопрос выборов является частью опасных шагов давления на Украину и выразил свое отношение к этому вопросу. Зеленский сообщил, что вопрос выборов поднимала РФ и он начал звучать в США. Однако, по его убеждению, возникают вопросы — ведь из-за войны на выборах не сможет голосовать половина населения Украины.

Глава государства также отметил, что неизвестно, как будет проходить голосование, в частности для военных, украинцев за рубежом и в регионах, таких как Харьковская и Сумская области.

"Это часть новой волны давления на Украину и попытки создать условия, которые бы устраивали других, но не Украину", — отметил президент.

Зеленский выразил резкое негативное отношение к этому и подчеркнул, что для него важно провести признанные демократические выборы, но он не видит возможности для этого сейчас.

Напомним, что глава страны, как писал портал "Комментарии", во время пресс-конференции поблагодарил партнеров, которые поддерживают Украину в борьбе против врага. На вопрос, готов ли Зеленский покинуть пост президента, если это будет означать мир для Украины, он ответил:

"Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов. Может обменять это на НАТО. Если есть такие условия, сразу, чтобы долго об этом не говорить. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет. И не собираются быть у власти десятилетия. Поэтому это мой фокус и желанная мечта”.