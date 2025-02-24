США и РФ готовят Украине коварный план: хотят отобрать государство и не только

Невооружённым взглядом видно, что на всю ситуацию с нашей страной натягивается внешняя рамка "Украина – это территория", говорит политолог Алексей Копытько.

Переговоры о мире

"Территория – это нечто бессловесное, с рандомным населением, не обладающее свободой воли, неважно – 100 км на запад или на восток, по Донцу или по Днепру. Как только Украина превращается на уровне дискурса в "территорию", не только Кремль, но и всякие орбаны начинают выпрыгивать из трусов", — подчеркивает эксперт.

По его словам, нужно отбиться от этой пошести и утвердить: Украина – это народ в своём праве. При этом эксперт убежден, что если не остановить эту спирать, украинцы через год превратятся в курдов. Которые что-то там где-то населяют. Где-то их притесняют, отрицают их язык, а где-то лояльнее, даже нефтью можно торговать.

"Раньше эти "курды" строили университеты, покоряли космос, рождали большие идеи, а потом "что-то случилось". Часть рассеялась по миру, часть населяет территорию, которую окормляют более рачительные хозяева. Вот к этому нас аккуратно подводят. Ибо так проще и понятнее", — убежден Копытько.

По его словам, если удастся убедить, что Украина – это не просто территории, а и народ, то нужно определиться с границами субъектности и суверенитета. Именно по этим границам и пройдут линии разграничения.

"Фишка в том, что народ может быть представлен как целостность, а может – как набор групп населения. Группе населения в условном Харькове/Одессе триста лет не захочется терпеть неприятности за какую-то там "волынскую трагедию". Мы причём? Группе населения в условном Закарпатье может быть не очень интересно, что там будет в Сумах, с какой стороны появится "демилитаризованная зона". Херсон ещё теплится, а Луганск уже остывает", — говорит Копытько.

Политолог уверен, если не будет суммы идей, удерживающих вместе пространство хотя бы в нынешних границах – это пространство начнёт скукоживаться, причём не только на востоке.

В то же время он добавил, что Россия пока в этот план не включилась, но она включится. Как только будут опубличены "гуманитарные" требования Москвы (часть которых вполне может поддержать Вашингтон), начнётся испытание.

"Failed state – это не наше настоящее. Это может стать нашим будущим, если мы пройдём до конца курс выученной беспомощности", — подытожил Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ни США, ни РФ не признают право украинцев жить, как нация.



