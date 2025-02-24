США и РФ готовят Украине коварный план: хотят отобрать государство и не только

Невооружённым
взглядом видно, что на всю ситуацию с нашей страной натягивается внешняя рамка
"Украина – это территория", говорит политолог Алексей Копытько.
Переговоры о мире
"Территория – это
нечто бессловесное, с рандомным населением, не обладающее свободой воли,
неважно – 100 км на запад или на восток, по Донцу или по Днепру. Как только
Украина превращается на уровне дискурса в "территорию", не только Кремль, но и
всякие орбаны начинают выпрыгивать из трусов", — подчеркивает эксперт.
По его словам,
нужно отбиться от этой пошести и утвердить: Украина – это народ в своём праве. При
этом эксперт убежден, что если не остановить эту спирать, украинцы через год
превратятся в курдов. Которые что-то там где-то населяют. Где-то их притесняют,
отрицают их язык, а где-то лояльнее, даже нефтью можно торговать.
"Раньше эти
"курды" строили университеты, покоряли космос, рождали большие идеи, а потом
"что-то случилось". Часть рассеялась по миру, часть населяет территорию,
которую окормляют более рачительные хозяева. Вот к этому нас аккуратно подводят.
Ибо так проще и понятнее", — убежден Копытько.
По его словам,
если удастся убедить, что Украина – это не просто территории, а и народ, то
нужно определиться с границами субъектности и суверенитета. Именно по этим
границам и пройдут линии разграничения.
"Фишка в том, что
народ может быть представлен как целостность, а может – как набор групп
населения. Группе населения в условном Харькове/Одессе триста лет не захочется
терпеть неприятности за какую-то там "волынскую трагедию". Мы причём? Группе
населения в условном Закарпатье может быть не очень интересно, что там будет в
Сумах, с какой стороны появится "демилитаризованная зона". Херсон ещё теплится,
а Луганск уже остывает", — говорит Копытько.
Политолог уверен,
если не будет суммы идей, удерживающих вместе пространство хотя бы в нынешних
границах – это пространство начнёт скукоживаться, причём не только на востоке.
В то же время он
добавил, что Россия пока в этот план не включилась, но она включится. Как
только будут опубличены "гуманитарные" требования Москвы (часть которых вполне
может поддержать Вашингтон), начнётся испытание.
"Failed state –
это не наше настоящее. Это может стать нашим будущим, если мы пройдём до конца
курс выученной беспомощности", — подытожил Копытько.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что ни США, ни РФ не признают право украинцев жить, как нация.
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