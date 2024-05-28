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США и Германия помогают РФ в войне: чем угрожают Украине

США и Германия откровенно подыгрывают РФ, когда запрещают Украине бить их ракетами по территории РФ в целях обороны. Более того, когда ВСУ однажды нарушили запрет, Киев получил от союзников угрозы, пишет Bild

сегодня, 18:01
Автор:
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Ткачик Олеся
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Соединенные Штаты и Германия угрожали Киеву остановить поставки ракет, если Силы обороны используют их для ударов по территории России, пишет Bild.

США и Германия помогают РФ в войне: чем угрожают Украине

Байден и Шольц

По информации издания, требование Запада о том, что оружие Альянса не может быть использовано на территории России или над ним, создает настоящие трудности для Украины, особенно в битве за Харьков.

Проще говоря, отмечает издание, пока Россия ежедневно выпускает по Харькову около 5000 артиллерийских снарядов, а Украине запрещено действовать западным снарядам.

Такая же ситуация сложилась и вокруг воздушных ударов. Теоретически большинство вражеских авиабаз, используемых для атак по Украине, находятся в пределах досягаемости оружия, которое Киев получил от западных стран. Однако опять же ни одно из этих вооружений не может быть использовано для уничтожения самолетов на российской территории, подчеркивает издание.

Кроме того, Украина также не может использовать западные системы ПВО против российских самолетов, пока те не выпустят крылатые ракеты и не зайдут в воздушное пространство Украины.

По информации Bild, украинская армия, по крайней мере, один раз использовала систему "Patriot" из Германии для самостоятельных действий. После этого, подчеркивают журналисты, Киев получил гневные звонки из Берлина и Вашингтона. Также были и угрозы прекращения поставок зенитных ракет, если подобное повторится.

Хотя в последнее время в западной блокаде произошли некоторые изменения, несколько лидеров государств заявили, что их оружие теперь может использоваться против российских целей. Однако многие из этих орудий стреляют американскими снарядами, а США вместе с Германией выступают против такого использования, подчеркивает Bild.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Штаты снова могут пойти на "выкручивание рук" Украине.




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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/mega-nachteil-im-krieg-ukraine-darf-nicht-gegen-putin-zurueckschiessen-6654744307be9453db597adb
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 17:12

Блефують! Хоч і праві, бо це втягування їх у війну. У нас було 2,5 роки після спровокованого корумпованими Фюрером і Хунтою конфлікту і 10 років після спровокованого мікронедокраїнами Балтики заколоту Бариги, щоб самим припинити розкрадати країну, а почати створювати - не випрошувати. Так само, пропаганда Божевільного мовчала про існування такої заборони. Тільки коли повністю зашкварилась провалом в усьому, почала казати про це, щоб перекласти відповідальність на інших. В цей час в тилу - тихе, спокійне, розкішне болото - нічого не змінюється.


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