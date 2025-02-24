США и Европа совершили огромную ошибку, медленно оказывая помощь Украине и вводя санкции против России. Такое мнение высказал Майкл Макфол, бывший посол США в России, профессор политических наук и директор Института международных исследований Стэнфордского университета в эфире канала "Киев24".

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Он объяснил, почему Запад ошибочно задерживал свои действия по войне России против Украины.

"Лично я считаю, что это была большая ошибка со стороны США и Европы — они очень медленно реагировали, оказывая помощь Украине, и медленно внедряли санкции. Причина этого, по моему мнению, была в страхе, что Путин может ответить на это ударом, в частности ядерным. Я считаю, что это был просчет, через который они двигались", — сказал он.

Также он прокомментировал политику президента США Дональда Трампа по Украине и России.

"Сейчас перед вами большая трагедия: президент США, похоже, изменил свою позицию и уже не поддерживает Украину. Он пытается наладить новые отношения с Владимиром Путиным. Как американец, мне очень стыдно за это. Но мы не диктатура, и хочу, чтобы вы знали: многие из нас пытаются изменить стратегию президента Трампа", — сказал он.

Макфол подчеркнул, что большинство американцев не поддерживают стратегию своего президента в отношении Украины и России. По его словам, недавний опрос показал, что 81% американцев не доверяют Владимиру Путину.

Он также отметил, что Трамп стремится возобновить двусторонние отношения с Россией.

"Это очевидно, что Трамп хочет завершить изоляцию России. Он направил свою делегацию, возглавляемую госсекретарем Рубио, в Саудовскую Аравию для восстановления этих отношений. Путин, однако, ничего не делает для этого. Для Трампа эта встреча была не только о переговорах по завершению войны, но и о возобновлении новых двусторонних отношений", — заявил он.

"Комментарии" уже писали, что, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Россия пока вообще не наблюдает предпосылок для того, чтобы возобновить диалог с Европой.