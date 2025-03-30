США и Европа должны ответить: Зеленский обратился к партнерам

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Кречмаровская Наталия
В Саудовской Аравии проводились переговоры по прекращению огня в Украине. В начале недели продолжались активные переговоры. Американская делегация встретилась с украинскими и российскими представителями. Речь шла о некоторых аспектах прекращения огня в Украине. Однако Россия продолжает наносить массированные удары по территории Украины.
Фото портал "Комментарии"
Итоги недели подвел президент Украины Владимир Зеленский. Гарант Конституции акцентировал внимание на вчерашнем российском ударе по Харькову – там в результате вражеской атаки погибли два человека.
В целом, по словам президента Украины, в течение недели Россия обстреляла большинство регионов страны. Враг применил 1310 управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов, большинство – "шахеды", еще девять ракет разных типов, включая баллистику. Зеленский сообщил, что значительную часть удалось сбить воинам ПВО, мобильных огневых групп, задействованных для защиты неба подразделений.
Также глава Украины поблагодарил всех лидеров и государств, которые продолжают поддерживать Украину.
Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", цинично оправдывает удары по энергетике.
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