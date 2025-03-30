США и Европа должны ответить: Зеленский обратился к партнерам

В Саудовской Аравии проводились переговоры по прекращению огня в Украине. В начале недели продолжались активные переговоры. Американская делегация встретилась с украинскими и российскими представителями. Речь шла о некоторых аспектах прекращения огня в Украине. Однако Россия продолжает наносить массированные удары по территории Украины.

Фото портал "Комментарии"

Итоги недели подвел президент Украины Владимир Зеленский. Гарант Конституции акцентировал внимание на вчерашнем российском ударе по Харькову – там в результате вражеской атаки погибли два человека.

"Мои соболезнования родным и близким. Около 30 человек ранены. Всем оказана необходимая помощь. Спасибо нашим спасателям и медикам, которые ежедневно работают ради наших людей", — отметил Зеленский.

В целом, по словам президента Украины, в течение недели Россия обстреляла большинство регионов страны. Враг применил 1310 управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов, большинство – "шахеды", еще девять ракет разных типов, включая баллистику. Зеленский сообщил, что значительную часть удалось сбить воинам ПВО, мобильных огневых групп, задействованных для защиты неба подразделений.

"Россия затягивает войну, и мы предоставляем партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится. Мы ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников на этот террор против наших людей", — подчеркнул Зеленский.

Также глава Украины поблагодарил всех лидеров и государств, которые продолжают поддерживать Украину.

"Стабильность и предсказуемость поддержки Украины имеет большое значение. Спасибо каждой стране, которая помогает нам с системами ПВО и инвестирует в наше оборонное производство. Все это помогает защищать Украину", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", цинично оправдывает удары по энергетике.



