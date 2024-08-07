США и Австралия обратились с призывом к Китаю: как это связано с войной в Украине

США и Австралия обратились к странам, у которых есть влияние на Россию, в частности Китай. Они призывают повлиять на Москву для прекращения войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

США и Австралия. Фото из открытых источников

Отмечается, что на днях прошли двусторонние переговоры в формате "2+2" в американском городе Аннаполис. На переговорах присутствовали государственный секретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и их австралийские коллеги Пенни Вонг и Ричард Марлз.

Среди тем встречи представителей США и Австралии была война России против Украины. Они осудили Москву за развязанную войну и призвать вывести войска с территории Украины, а также возместить ущерб.

"Они выразили поддержку Саммита по вопросам мира в Украине и подтвердили необходимость достижения справедливого, всеобъемлющего и крепкого мира в соответствии с Уставом ООН. Министры призвали всех, кто имеет влияние на Россию, особенно Китай, применить его сейчас, чтобы прекратить войну и прекратить поддержку оборонно-промышленной базы России", — говорится в заявлении Пентагона.

США и Австралия подтвердили свою позицию, что поддерживающие незаконную войну России понесут последствия и подтвердили свое намерение усилить санкции против стран, поддерживающих войну России.

Кроме того, обе страны осудили Иран за поддержку России и предоставление ей дронов и ракет. Также США и Австралия осудили растущую "дружбу" России и КНДР, в частности, поставки северокорейского оружия в РФ для войны против Украины.

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