США готовят встречу Путина и Зеленского, чтобы окончить войну

Соединенные Штаты активно работают над организацией встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, заявивший, что Трамп стал фактором, выведшим ситуацию из тупика.

Трамп хочет организовать встречу Путина и Зеленского. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News заявил, что ключевой преградой для мирных переговоров была позиция Кремля, ведь Путин ранее публично заявлял, что никогда не сядет за стол с Зеленским.

"В течение шести месяцев президент сам, он попросил меня, он попросил секретаря Рубио, конечно, Стива Виткоффа, мы активно работали, пытаясь выйти из тупика. Одним из важнейших тупиков является то, что Владимир Путин сказал, что он никогда не сядет за стол переговоров с Зеленским, главой Украины. И президент теперь должен это изменить", — сказал Вэнс.

Вице-президент США добавил, что сейчас процесс находится на этапе согласования графиков и организационных деталей, чтобы три лидера могли сесть за стол переговоров. По словам Вэнса, главная цель состоит в том, чтобы обсудить возможные пути окончания войны.

"Я не думаю, что возможно сесть за стол переговоров без лидерства Дональда Трампа. И президент сказал мне это сегодня, приватно сказал: "Послушай, может, это сработает, а может, и нет, но это стоит попробовать. Следует попробовать"", — подчеркнул Вэнс.

При этом Вэнс назвал встречу Зеленского с Путиным и Трампом на Аляске 15 августа маловероятной.

