США готовят встречу Путина и Зеленского, чтобы окончить войну

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Соединенные Штаты активно работают над организацией встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, заявивший, что Трамп стал фактором, выведшим ситуацию из тупика.
Трамп хочет организовать встречу Путина и Зеленского. Фото из открытых источников
Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News заявил, что ключевой преградой для мирных переговоров была позиция Кремля, ведь Путин ранее публично заявлял, что никогда не сядет за стол с Зеленским.
Вице-президент США добавил, что сейчас процесс находится на этапе согласования графиков и организационных деталей, чтобы три лидера могли сесть за стол переговоров. По словам Вэнса, главная цель состоит в том, чтобы обсудить возможные пути окончания войны.
При этом Вэнс назвал встречу Зеленского с Путиным и Трампом на Аляске 15 августа маловероятной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС собирает срочную встречу из-за возможного соглашения Трампа и Путина по Украине.
Также "Комментарии" писали, что Джей Ди Вэнс объяснил, как США хочет закончить войну в Украине. Он рассказал о главной идее плана Трампа по территориям.