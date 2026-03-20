США готовят опасную ловушку для Украины: эксперт напугал последствиями

Из-за возможного конфликта США с Ираном Украина может столкнуться с дефицитом помощи для авиации и систем противовоздушной обороны. Об этом в эфире Радио NV сообщил военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.

По его словам, авиационная сфера сейчас может испытать серьезные проблемы.

"Для нашей авиации большой пробел может произойти. Почему так? Потому что нашим самолетам нужны ракеты AIM-9 малого радиуса, которыми сбиваются "Шахеды". Это запчасти для F-16, противорадарные ракеты HARM, которые у нас широко используются для уничтожения радаров. Это авиационные бомбы, которые очень эффективны, очень нам эффективны. Boeing. Другие ракеты большого радиуса действия для сбивания вражеских самолетов.

Кроме того, речь идет о ракетах "воздух-земля", необходимых для эффективных ударов по наземным целям. Эксперт подчеркнул, что авиационное направление является одной из самых больших проблем, а также важно не забывать о необходимости в системах ПВО для защиты воздушного пространства.

Нарожный также выразил надежду, что США не начнут сухопутную операцию против Ирана, поскольку это может еще больше усугубить ситуацию.

"Если они начнут эту операцию – это будет означать недостаток для нас артиллерийских снарядов. Весь американский производственный ресурс будет переориентирован на конфликт с Ираном, включая бронетехнику и запчасти к ней", — подчеркнул Нарожный.

