Американские политики, как республиканцы, так и демократы, настаивают на том, чтобы в Украине приступили к мобилизации с 18-летнего возраста. Однако президент Владимир Зеленский выступает против этой инициативы. Об этом сообщает бывший народный депутат Сергей Лещенко.

Владимир Зеленский

Лещенко отмечает, что американцы сравнивают ситуацию на Украине с войной во Вьетнаме, во время которой США призывали на службу юношей с 19 лет. Американские политики не понимают, почему в Украине до сих пор не мобилизуют молодежь от 18 до 25 лет.

"Аргумент партнеров таков: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет", — сказал Лещенко.

Бывший депутат также отмечает, что в США такие заявления намекают на то, что для эффективной борьбы против России одного лишь западного оружия недостаточно.

Несмотря на это давление, говорит Лещенко, президент Зеленский остается непоколебимым и продолжает убеждать представителей обеих американских партий в необходимости предоставлять Украине оружие без смены призывного возраста.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что о чем-то подобном уже говорил нардеп Роман Костенко, являющийся секретарем оборонного комитета. По его словам, во всем мире нет такого, что молодые люди с 18 лет не призываются. При этом он добавил, что такую позицию в Украине не могут понять за границей. Нардеп рассказал, что ему пишут коллеги конгрессмены, которые говорят, что дают вооружение. Впрочем, обращают внимание, что в Украине не подлежит мобилизации группа лиц от 18 до 25 лет. Костенко говорит, что ему сложно объяснить американцам, почему так происходит. По его словам, он поддерживает мобилизацию с 20 лет.



