Соединенные Штаты Америки давят на Украину в вопросе мобилизации – заставляют снизить мобилизационный возраст. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Reuters.

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Издание сообщает, что Украина должна рассмотреть возможность снижения возраста военной службы для своих солдат до 18 лет. Об этом заявил в среду высокопоставленный чиновник администрации США. Он фактически подтвердил, что США оказывают давление на Киев, чтобы усилить свои боевые силы в войне с Россией.

В разговоре с журналистами чиновник сказал, что Украина не мобилизует и не готовит достаточно новых солдат для конфликта.

"Сейчас нужна рабочая сила", – сказал он. "Россияне фактически достигают прогресса, стабильного прогресса на востоке, и они начинают оттеснять украинские линии на Курск... Мобилизация и увеличение живой силы могут иметь значительное значение в это время, когда мы смотрим на поле боя сегодня".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховную Раду Украины подали законопроект, предлагающий снизить верхний предел возраста для мобилизации с 60 до 55 лет. Об этом свидетельствует информация, обнародованная в карточке законопроекта №12222 на официальном сайте парламента. Узнать подробнее, что предлагают народные депутаты можно по ссылке.

Напомним, что мобилизованным военнообязанным предлагают представлять правильную информацию. Об этом заявил доцент кафедры военной психологии и педагогики военного института КНУ им. Шевченко. Какую именно информацию предлагают предоставлять военным и зачем это нужно, читайте по ссылке.



