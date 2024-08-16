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США будут форсировать тему мирных переговоров: кто хочет усадить Зеленского и Путина за стол

США хотели бы, чтобы мирных договоренностей Украина и Россия достигли к ноябрю

сегодня, 16:52
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Ткачик Олеся

Переговоры между Украиной и РФ можно начинать на следующий день после того, как будет понятно, что украинские вооруженные силы закрепились в Курской области, заявил в интервью Главреду российский политтехнолог Марат Гельман.

США будут форсировать тему мирных переговоров: кто хочет усадить Зеленского и Путина за стол

Переговоры Украины и РФ

Россиянин отмечает, что если раньше президенту Владимиру Зеленскому нужно было оттягивать момент переговоров, потому что не было ясно, где предмет торга, то теперь ситуация резко изменилась.

"Поэтому как только Генеральные штабы Украины и России согласятся с тем, что ситуация в Курской области застопорилась, появится возможность для начала переговоров. Когда начнутся переговоры, я не знаю. Мне кажется, Демократическая партия США будет форсировать тему запуска переговоров", — заявил российский политтехнолог.

Гелман убежден, что демократы заинтересованы в достижении прекращения огня в Украине до начала ноября.

"У демократов будут хорошие шансы выиграть президентскую кампанию, если администрация Байдена решит вопрос перемирия еще до выборов", – заявил российский эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что операция ВСУ в Курской области стала шоком для кремлевского диктатора Владимира Путина. Успех операции привел к тому, что диктатор из-за своего муртада Лукашенко начал снова предлагать провести мирные переговоры.

Впрочем, по мнению экспертов, Путину прижигает и потому, что на фоне последних событий в Кремле начались для него болезненные торги, в том числе и с ФСБ, поэтому он хочет как можно скорее "закрыть" вопрос с Украиной.

Кроме того, аналитики считают, что даже несмотря на неудачи и имиджевые потери, Путин не пойдет на обмен захваченными территориями.




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Источник: https://glavred.net/ukraine/posle-zakrepleniya-vsu-v-kurske-ukraina-mozhet-nachat-peregovory-s-rf-gelman-10589111.html?_gl=1*12j8aoe*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTcyMzgxMzM2Ni43ODMuMC4xNzIzODEzMzY2LjYwLjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcyMzgxMz
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