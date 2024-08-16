США будут форсировать тему мирных переговоров: кто хочет усадить Зеленского и Путина за стол

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Ткачик Олеся
Переговоры между Украиной и РФ можно начинать на следующий день после того, как будет понятно, что украинские вооруженные силы закрепились в Курской области, заявил в интервью Главреду российский политтехнолог Марат Гельман.
Переговоры Украины и РФ
Россиянин отмечает, что если раньше президенту Владимиру Зеленскому нужно было оттягивать момент переговоров, потому что не было ясно, где предмет торга, то теперь ситуация резко изменилась.
Гелман убежден, что демократы заинтересованы в достижении прекращения огня в Украине до начала ноября.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что операция ВСУ в Курской области стала шоком для кремлевского диктатора Владимира Путина. Успех операции привел к тому, что диктатор из-за своего муртада Лукашенко начал снова предлагать провести мирные переговоры.
Впрочем, по мнению экспертов, Путину прижигает и потому, что на фоне последних событий в Кремле начались для него болезненные торги, в том числе и с ФСБ, поэтому он хочет как можно скорее "закрыть" вопрос с Украиной.
Кроме того, аналитики считают, что даже несмотря на неудачи и имиджевые потери, Путин не пойдет на обмен захваченными территориями.
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