США больше не предоставляют разведывательные данные Украине: что говорят в Вашингтоне

США прекратили полный обмен разведывательными данными из Украины, сообщает украинский источник для Sky News. Раньше речь шла лишь о частичном прекращении обмена, который касался информации, которая могла быть использована для атак на территории России.

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"Несколько часов назад прекращен обмен всеми данными", — сказал собеседник.

Со своей стороны советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц подтвердил, что США "сделали шаг назад" в отношениях с Украиной, а директор ЦРУ Джон Ретклифф назвал приостановку помощи "паузой". Он подчеркнул, что американская разведывательная и военная помощь может быть возобновлена, если Трамп увидит, что Зеленский всерьез настроен на мир.

"Я считаю, что эта пауза на военном и разведывательном фронтах пройдет, и мы будем работать вместе с Украиной, чтобы дать отпор агрессии и сделать мир лучше для ее народа", — отметил Ретклифф в интервью Fox Business Network.

Ранее The New York Times анализировала, как долго украинские войска смогут удерживать Россию без поддержки США. Издание подчеркнуло, что хотя Европа обещает помощь, восполнить дефицит оружия будет крайне сложно.

Народный депутат Роман Костенко выразил мнение, что без помощи США Украина может выстоять еще несколько месяцев.

Как уже писали "Комментарии", Верховный суд США принял решение, ставшее серьезным ударом для программы Дональда Трампа по замораживанию иностранной помощи. Суд возобновил решение низшей инстанции, что обязывает быстро выплатить подрядчикам около 2 миллиардов долларов за проделанную работу, сообщает Bloomberg.