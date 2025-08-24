logo

США блокируют удары Украины западным оружием по РФ: Зеленский объяснил ситуацию
commentss НОВОСТИ Все новости

США блокируют удары Украины западным оружием по РФ: Зеленский объяснил ситуацию

Зеленский объяснил, почему Украина больше не согласовывает удары по РФ со США.

24 августа 2025, 16:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не обсуждает с Вашингтоном удары по территории России. По словам президента, для таких операций Силы обороны применяют исключительно украинское дальнобойное оружие.

США блокируют удары Украины западным оружием по РФ: Зеленский объяснил ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве Владимир Зеленский подтвердил, что удары по российской территории не координируются с США.

"Если честно, мы используем наше дальнобойное оружие отечественного производства. И мы в последнее время, если честно, не проговариваем с США такие моменты. Когда-то это было, вы помните, были разные сигналы относительно наших ответных ударов после их ударов по нашей энергетике. Это было уже совсем давно. Сегодня мы даже об этом не упоминаем", — заявил Зеленский.

Заявление президента прозвучало на фоне сообщений о том, что США фактически ограничили использование Украины западного оружия для ударов за пределами украинской территории. Пентагон несколько месяцев блокирует применение ракет ATACMS по целям в России. По данным источников, непубличный запрет действует еще с конца весны.

Запрет предполагает, что дальнобойные системы, предоставленные США, не могут быть использованы для атак по российской территории, даже если мишенями являются военные объекты. Также Украина поэтому не может использовать другое оборудование партнеров из Европы, если для него нужна координация США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина мощно "поздравила" Россию с Днем Независимости. Удар нанесен по "сердцу" энергетики Кремля.

Также "Комментарии" писали, почему украинская дальнобойная ракета получила название "Фламинго".



