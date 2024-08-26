Срыв амбициозных планов РФ на Харьковщине: в Третьей штурмовой рассказали подробности

Российские оккупанты готовили плацдарм для развертывания наступления в Харьковской области, но операция Третьей отдельной штурмовой бригады сорвала их намерения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал командир подразделения "Терра" 3-й ОШБр Николай Волохов (позывной "Абдула").

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Наши два квадратных километра — это полбеды для россиян, а вторая половина беды — сорванные их планы. Мы знаем, они готовили плацдарм для ведения наступательных действий. В результате получилось, что вся их операция, логистическая подготовка к наступательным действиям и плацдарм, с которого они хотели разворачиваться, чтобы штурмовать нас, захвачены. Инициатива потеряна. То, что они планировали, а такие вещи не планируются за сутки, для этого тратится большой управленческий ресурс, сорвано", — сказал военный.

Защитник отметил, что основная тяжесть войны всегда лежит на плечах пехоты, штурмовых и механизированных батальонов, а также спецподразделений. Именно они вступают в прямой огневой контакт с врагом и освобождают украинскую землю.

Командир подразделения Терра отметил, что командование провело очень большую работу по планированию и синхронизации всех действий и компонентов. Он называет эту операцию шедевральной.

"С такими ресурсами и с такими относительно незначительными потерями. Ведь любые успехи на войне, к сожалению, имеют свою цену. Но потери могли бы быть значительно больше, если бы командование не организовало такое согласие и такую четкую координацию", — подчеркнул военный.

По словам Волохова, против их сил стоит 20-я армия РФ, обладающая чрезвычайно большим потенциалом.

"Купа пехоты и бронетехники в их распоряжении, которую они могут вводить в бой по своему желанию. Это и авиация, которая постоянно сбрасывает управляемые авиационные бомбы. Во время этой операции не буду называть точные цифры, но было уничтожено гораздо более 300 окупантов", – сказал он.

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