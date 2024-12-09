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Сроки сместились: какое мощное оружие Дания решила поставить Украине на год раньше

Украина вскоре усилится еще большим количеством САУ Caesar

сегодня, 13:00
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Кравцев Сергей

Дания сумела найти возможность для ускорения поставок Украине самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Дании.

Сроки сместились: какое мощное оружие Дания решила поставить Украине на год раньше

САУ Caesar. Фото из открытых источников

В оборонном ведомстве Дании отмечают, что поставки были запланированы на 2026 год, но теперь сроки сместились на 2025 год.

"Мы делаем это, чтобы обеспечить способность Украины продолжать борьбу, а также чтобы показать хороший пример... С начала войны с датской стороны мы сосредотачивались на том, что пожертвования должны соответствовать самым насущным украинским потребностям. ОПК показал, что может доставить то, что нужно Украине. Поэтому правительство теперь увеличит промышленный пул, чтобы последние контракты могли быть реализованы в этом году", — говорит министр обороны Троелс Лунд Поульсен.

Оборонное ведомство объявило также о выделении дополнительных средств для закупки оружия для Сил обороны Украины. Речь идет о сумме в размере примерно 2,6 миллиарда датских крон (380 млн долларов).

"Война в Украине находится в критической фазе. Крайне важно, чтобы мы максимально поддерживали Украину. Европа должна активизироваться, и благодаря сегодняшнему пакету помощи мы выполняем конкретные запросы Украины от датской стороны, и мы еще раз показываем, что Дания находится в авангарде борьбы Украины за свободу. Я надеюсь, что больше стран последуют этому примеру", — добавил министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

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