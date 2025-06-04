«Срочно покидать города»: что известно о предполагаемой мести России за «Паутину»

В соцсетях блогер Мирослав Олешко, которому в ноябре 2023 года СБУ объявила подозрение, распространяет информацию о том, что якобы Россия планирует нанести по Украине самый масштабный удар, поэтому необходимо срочно покидать все города. Об этом сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это фейк.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

На самом деле: так называемый блогер Олешко отрабатывает лживые нарративы Кремля с целью посеять панику, подорвать доверие к Силам обороны и дестабилизировать тыл Украины.

"Его деятельность направлена на деморализацию общества, разжигание недоверия к государственным институтам и срыв мобилизационных процессов. В своих постах он систематически распространяет измену, панику среди гражданских и дискредитацию власти. За антиукраинскую деятельность Олешко внесен в санкционный список СНБО, который 1 мая подписал президент Зеленский", – отмечают в Центре.

Кроме того, он регулярно публикует в соцсетях видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв в ВСУ и призывает уклоняться от службы, прямо вредящей обороноспособности государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на последние события в России, в частности, на громкую операцию СБУ "Паутина".

Медведев, ожидаемо, заявил об возмездии, мести и уничтожении. Он еще раз подтвердил слова Владимира Зеленского о том, что Россия не хочет мира и завершения войны.

"Всем, кто переживает и ждет возмездия. Переживать надо — это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно. При этом следует помнить: 1. Наша Армия активно наступает и продолжит наступление. Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, исчезнут; 2. Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на выдуманных кем-то нереальных условиях, а для скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского Меморандума, который был опубликован вчера", – заявил главный приспешник Путина.