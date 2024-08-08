Срочники не справляются: кого Кремль перебрасывает в Курскую область, чтобы остановить ВСУ

Российское командование приняло решение перебросить наемников частной военной компании "Вагнер" в Курскую область (РФ) для оказания сопротивления ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Боевики ЧВК Вагнер. Фото из открытых источников

Отмечается, что о переброске подразделений "вагнеровцев" сообщил "военкор" Егор Гузенко. Отмечается, что он опубликовал видеозапись с наемниками, подписав ее словами: "Я говорил, что будут хорошие новости? Так вот они вам. В Россию возвращаются бойцы ЧВК "Вагнер"… Скоро расскажу о дальнейших сюрпризах".

На упомянутом видео якобы представители ЧВК подтверждают, что возвращаются в РФ – в Курскую область.

"Скоро придем. Будет жарко, но мы с огнетушителями", — заявил один из боевиков.

В то же время, как пишет "База" со ссылкой на других российских "военкоров", сейчас часть Суджи, в которой идут стрелковые бои, находится под контролем Украины.

"Украинские формирования заняли западную половину Суджи. Сейчас линия боевого соприкосновения проходит по району дамбы — она представляет собой низину, через которую протекает достаточно небольшая река Суджа", — заявил "военкор" Михаил Зинченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на третий год полномасштабной войны в Украине, Европа все еще очень зависит от российского газа. Так за последние дни транзит российского "голубого топлива" через украинскую газотранспортную систему снизился до 37,25 млн куб м. Об этом свидетельствуют подтвержденные номинации "Оператора ГТС Украины" в точке входа "Суджа", пишет ExPro.

По сравнению с предыдущим днем объемы транзита сократились на 6%. Это самое низкое значение транзита с 1 мая 2023.

Традиционно, объемы транзита российского газа через Украину составляли около 42-42,4 млн куб м в сутки. Сейчас причины сокращения транзита неизвестны. Накануне в "Операторе ГТС Украины" сообщили, что транзит российского газа проходит в штатном режиме. В среду 7 августа в телеграмм-каналах появилась информация, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ.

Позже появилась неподтвержденная информация, что ВСУ контролируют населенный пункт Суджа.



