Среди «бусифицированных» есть тигры – Андрей Билецкий о военном, которого подал на Героя Украины

Принудительно мобилизованные, бывшие заключенные, СЗЧшники могут достойно проявлять себя, если попадают в нормальные подразделения. Об этом рассказал командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий в интервью каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Андрей Билецкий

Он рассказал историю бойца Третьей штурмовой, который скрывался от мобилизации, был "бусифицирован", но в бою проявил себя не хуже добровольцев – зимой, будучи раненым, на протяжении четырех суток вел бой в окружении и отказывался покинуть позицию. Этого бойца Билецкий подал на присвоение звания Героя Украины.

"Я бился, мне просто на всех уровнях отказывали, но Главком согласился. Я ему напрямую набрал и объяснил, почему я подаю… Мобилизированные – это неоднородная категория. Человека "бусифицируют", он приходит на фронт и показывает себя как тигр. Человек думает, что он доброволец, приходит на фронт и понимает, что это нифига не его", – сказал Билецкий.

По его словам, в "Тройке" хорошо себя проявляют также СЗЧшники и бывшие "зеки" – их прикомандируют в обычные батальоны, относятся как к остальным бойцам.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Польши Анджей Дуда наградил начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова одной из самых высоких наград Республики Польша для иностранцев — Золотым Офицерским Крестом ордена "За заслуги перед Польшей".

Награду глава ГУР получил "за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, связывающего Республику Польша с другими государствами и народами".