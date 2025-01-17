Сразу отбросим любые разговоры о мире: Украина сделала предупреждение о переговорах

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Кравцев Сергей
Всем в мире хорошо понятно, что Украина как никто другой стремится к прекращению российской широкомасштабной военной агрессии и установлению справедливого мира. Просто "замораживание" войны с игнорированием принципов Устава Организации Объединенных Наций (ООН) только побудит страну-агрессора к дальнейшей экспансии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает украинское представительство в Организации.
Сергей Кислица. Фото: из открытых источников
Кислица добавил, что это лишь "побудит агрессора продолжать нарушать международное право, и не только в Украине".
Дипломат отметил, что геополитические амбиции РФ выходят далеко за пределы Украины.
Кислица добавил, что об этом стоит помнить, в частности, гражданам тех государств, которые присоединились к Североатлантическому альянсу в период после вышеуказанной даты.
Дипломат подчеркнул, что если мы хотим жить в безопасном мире, международное сообщество не должно жалеть усилий, чтобы противодействовать агрессивной империалистической политике РФ.
По словам постпреда Украины, дипломатический путь к такому миру лежит через реализацию "Формулы мира", инспирированной президентом Владимиром Зеленским.
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