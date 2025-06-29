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Сражение за воздушное пространство с Россией проиграно: украинцев напугали страшными перспективами

Украинская противовоздушная оборона не способна полностью уничтожить все ракеты и беспилотники, запускающие враг

29 июня 2025, 13:30 comments1046
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Клименко Елена

Количество ракетных и беспилотных атак, которые Россия совершает против Украины, достигло исторических максимумов, а система противовоздушной обороны не способна полностью отразить эти угрозы, сообщил офицер ВСУ и эксперт по БПЛА Юрий Касьянов в Facebook.

Сражение за воздушное пространство с Россией проиграно: украинцев напугали страшными перспективами

Фото: из открытых источников

Он обратил внимание на масштаб роста воздушного террора: ночью враг выпустил десятки крылатых и баллистических ракет, а также более 450 дронов Shahed, являющихся рекордным показателем с начала войны. По его мнению, Украина сейчас проигрывает "битву за небо", аналогичную той, которую британцы вели во время Второй мировой войны во время операции "Блиц".

Касьянов подчеркнул, что хотя Великобритания понесла огромные разрушения и потери, ее воздушная оборона смогла отразить атаки, нанеся врагу значительные потери. Украина же пока не имеет возможности нанести подобный удар по России, поэтому агрессор продолжает массированные ракетные и дроновые атаки.

Эксперт настаивает на необходимости масштабных действий: увеличения бюджетов, назначения профессиональных руководителей и создания двух специальных комитетов с полномочиями, координирующими работу ПВО и противодействие дронам. Идеально, если их возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Нужны не символические меры, а реальные, масштабные изменения, чтобы остановить агрессора", — резюмировал Касьянов.

Как уже писали "Комментарии", во время ночной массированной атаки российских оккупантов на Украину впервые за длительное время был нанесен удар по Львовской области. По сообщению главы Львовской ОВД Максима Козицкого, вражеские беспилотники и крылатые ракеты нацелились на критическую инфраструктуру региона, но, по предварительным данным, обошлось без жертв и раненых.



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=24015341401433188&set=a.164631206930875&locale=uk_UA
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