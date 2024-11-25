Способна ли украинская ПВО сбить "Орешник": сколько в год РФ сможет выпускать подобных ракет

Удар россиян по Днепру межконтинентальной ракетой "Орешник" продолжает находиться в центре внимания экспертов и военных. Способна ли украинская ПВО сбить такую вражескую ракету? Сколько "Орешников" в год сможет выпускать Россия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Удар межконтинентальной ракетой. Фото: из открытых источников

Никакого Patriot не хватит

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью "УНИАН" рассказал, что новая российская баллистическая ракета "Орешник" может создать серьезные проблемы для Украины и ПВО. Чтобы сбить такое оружие понадобятся достаточно дорогие системы.

"Насколько я понимаю, нужны только эти комплексы THAAD, поскольку они могут сбивать цели на высоте, видеть, когда они приближаются. Но они очень дорогие, стоят 3 млрд долларов, у нас нет средств, чтобы их приобрести. Patriot, кажется, может сбивать" отдельные боеголовки. Но, если их там 30 штук, то ни одного Patriot не хватит, ведь их нужно сбивать на том. этапе, когда еще не раскрылись", – считает эксперт.

Иван Ступак отметил, что россияне могут начать регулярно использовать такие ракеты, если они у них есть. Однако он не уверен в том, что РФ создала достаточное количество "Орешников".

Также эксперт заявил, что период до прихода администрации нового президента США Дональда Трампа к власти может оказаться неприятным для украинцев, когда фактически Вашингтон не готов остро реагировать на болезненные для Украины вопросы.

На все, что способна Россия, так это на "акты устрашения", предупреждение

Авиаэксперт Валерий Романенко в интервью "Укринформу" отметил, что Россия вряд ли сможет наладить серийное производство своих новых баллистических ракет "Орешник". На все, что способна Россия, так это для того, чтобы использовать их только как психологическое оружие для "актов запугивания", предупреждения.

"Такие ракеты выпускаются по несколько штук в год… Все упирается в мощность завода – Омского или какой именно этим займется (их в России несколько). Дополнительная мощность производства неоткуда вдруг не возьмется, и не прекратят они производить другие системы", — пояснил эксперт.

Он добавил, что стоимость одной ракеты "Орешник" — где-то около 40 миллионов долларов.

Валерий Романенко отметил, что Украина вряд ли получит комплексы THAAD для сбивания таких ракет. В США всего 8 таких систем и одна из них развернута в Израиле.

"Мы обращались к ним с просьбой дать такую систему и в этом году, и в прошлом, но там одна антиракета стоит 40 млн долларов, сами понимаете… Не можем требовать, чтобы нам отдали все и больше", — пояснил Романенко.

Он отметил, что "Орешник" стоит на вооружении только одного российского полка – "максимум несколько штук этих пусковых установок у них есть, то есть массированных ударов не способны нанести. А нагрузить ракету взрывчаткой дополнительно смысла нет".

Эксперт подчеркнул, что удары по Украине возможны, и если все шесть блоков боевой части наведутся на один объект – будут серьезные поражения.

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