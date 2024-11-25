Способна ли украинская ПВО сбить "Орешник": сколько в год РФ сможет выпускать подобных ракет

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Кравцев Сергей
Удар россиян по Днепру межконтинентальной ракетой "Орешник" продолжает находиться в центре внимания экспертов и военных. Способна ли украинская ПВО сбить такую вражескую ракету? Сколько "Орешников" в год сможет выпускать Россия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Удар межконтинентальной ракетой. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью "УНИАН" рассказал, что новая российская баллистическая ракета "Орешник" может создать серьезные проблемы для Украины и ПВО. Чтобы сбить такое оружие понадобятся достаточно дорогие системы.
Иван Ступак отметил, что россияне могут начать регулярно использовать такие ракеты, если они у них есть. Однако он не уверен в том, что РФ создала достаточное количество "Орешников".
Также эксперт заявил, что период до прихода администрации нового президента США Дональда Трампа к власти может оказаться неприятным для украинцев, когда фактически Вашингтон не готов остро реагировать на болезненные для Украины вопросы.
Авиаэксперт Валерий Романенко в интервью "Укринформу" отметил, что Россия вряд ли сможет наладить серийное производство своих новых баллистических ракет "Орешник". На все, что способна Россия, так это для того, чтобы использовать их только как психологическое оружие для "актов запугивания", предупреждения.
Он добавил, что стоимость одной ракеты "Орешник" — где-то около 40 миллионов долларов.
Валерий Романенко отметил, что Украина вряд ли получит комплексы THAAD для сбивания таких ракет. В США всего 8 таких систем и одна из них развернута в Израиле.
Он отметил, что "Орешник" стоит на вооружении только одного российского полка – "максимум несколько штук этих пусковых установок у них есть, то есть массированных ударов не способны нанести. А нагрузить ракету взрывчаткой дополнительно смысла нет".
Эксперт подчеркнул, что удары по Украине возможны, и если все шесть блоков боевой части наведутся на один объект – будут серьезные поражения.
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