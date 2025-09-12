Способна ли Украина начать контрнаступление на фронте: какие для этого препятствия

Пока рано говорить об украинском контрнаступлении, потому что потенциал Сил обороны Украины пока недостаточен для таких операций. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

Война в Украине (фото из открытых источников)

"Дай бог, чтобы союзники предоставили техники, боеприпасы, мы решили вопрос мобилизации и подняли потенциал для того, чтобы остановить продвижение войск российских, который они начали с конца 2023 года. Мы до сих пор этого не можем сделать. Так как этот потенциал низкий. Но то, что увеличивается наш инструментарий и растет нанесение ударов как вглубь РФ, так и на линии столкновения, это действительно происходит и это хорошо. Но потенциал и такого уровня возможностей для нас недостаточен, чтобы существенно изменить ситуацию и вернуть инициативу и на суше", – сказал Романенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на фронте появилось оружие, которое союзники передали Украине в строгой секретности. Хорватия без публичной огласки передала Украине партию танков М-84. Эти танки неожиданно "засветились" в недавнем интервью с танкистами 141-й отдельной мехбригады. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Аналитики отмечают, что M-84 является югославской модернизацией советского танка Т-72М1.

"Бронирование у него осталось соответствующее, но культура производства самой машины и система управления огнем там была на голову выше СССР", — пишет Defense Express.

До недавнего времени на вооружении хорватской армии находилось 74 танка M-84. О намерении передать Украине 30 из них хорваты впервые заговорили в октябре прошлого года. Вместе с ними планировалось передать и три десятка БМП M-80A. В качестве компенсации Хорватия должна была получить от Германии 50 современных Leopard 2A8.



