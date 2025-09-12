Способна ли Украина начать контрнаступление на фронте: какие для этого препятствия

Рубрики
Лиля Воробьева
Пока рано говорить об украинском контрнаступлении, потому что потенциал Сил обороны Украины пока недостаточен для таких операций. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.
Война в Украине (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на фронте появилось оружие, которое союзники передали Украине в строгой секретности. Хорватия без публичной огласки передала Украине партию танков М-84. Эти танки неожиданно "засветились" в недавнем интервью с танкистами 141-й отдельной мехбригады. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.
Аналитики отмечают, что M-84 является югославской модернизацией советского танка Т-72М1.
До недавнего времени на вооружении хорватской армии находилось 74 танка M-84. О намерении передать Украине 30 из них хорваты впервые заговорили в октябре прошлого года. Вместе с ними планировалось передать и три десятка БМП M-80A. В качестве компенсации Хорватия должна была получить от Германии 50 современных Leopard 2A8.