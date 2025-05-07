Способна ли Россия запустить Запорожскую АЭС в этом году

Первый заместитель главы администрации российского диктатора Сергей Кириенко во время своего визита на оккупированную территорию Запорожской области побывал в ЗАЭС и призвал персонал подготовить станцию к генерации по нормам России. Известно также, что в текущем году станция планирует получить "российскую лицензию" на эксплуатацию блока №1. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Оккупант на ЗАЭС. Фото из открытых источников

Отмечается, что таким образом РФ пытается создать картинку постепенной интеграции ЗАЭС в правовое поле России. Но на самом деле сейчас станция не производит электроэнергию и у России нет технической способности самостоятельно эксплуатировать ее без украинских ресурсов и специалистов.

"Подобные заявления являются очередным пропагандистским маневром РФ. Москва стремится создать иллюзию де-факто юрисдикции над украинским стратегическим объектом, чтобы усилить свои переговорные позиции", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что оккупированная Россией Запорожская АЭС якобы "находится в надежных руках" и отверг возможность "изменений" в управлении станцией, ранее фактически предложенной президентом США Дональдом Трампом.

Эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности, соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная в эфире канала Espreso заявила, что США отсутствуют механизмы контроля над ЗАЭС, включая деоккупированную зону вокруг станции.

"Мы уже видели попытки со стороны директора МАГАТЭ Гросси летом 2022 года сделать деоккупированную зону вокруг ЗАЭС. Даже резолюции принимались. Это не помогло. Поэтому это только фантазии администрации Дональда Трампа, когда они планируют контролировать ЗАЭС", — объяснила эксперт.