Оккупанты несут значительные потери в Донецкой области и не имеют возможности захватить всю Донецкую область до конца года. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Сможут ли оккупанты захватить Донетчину до конца года

По его словам, россияне все еще пытаются давить на фронте, особенно на Востоке. Параллельно служба внешней разведки РФ пытается убедить через свои каналы на Западе, что их армия может захватить всю Донбасс уже в этом году.

"Конечно же, данная информация вообще не соответствует действительности и реалиям на фронте. Их ежедневные потери убитыми и ранеными с начала года в среднем составляют 1200 человек. Несмотря на большое количество войск, задействованных в Донецкой области, пополнение резервами не компенсирует потери сейчас, которые враг несет в ежедневных штурмах. Да, бои очень сложные. Но Россия не способна захватить Донетчину", – отмечает Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп назвал, по его мнению, реальную причину войны между Украиной и Россией. Он считает, что именно Крым стал первопричиной начала войны в Украине в 2014 году, мол, Путин хотел получить полуостров и не допустить вступление Украины в НАТО. Он также обвинил в оккупации полуострова Барака Обаму в интервью каналу Fox News.

"Путин, надо отдать должное, он получил это от Обамы. Но они сказали: "Хотим обратно". И это не очень хорошо восприняли, потому что прошло двенадцать лет. База подлодок, она там еще задолго до Путина. Знаете, они там давно, но задолго до Путина. И еще они сказали: "Хотим в НАТО". Обе эти вещи невозможны, потому что еще до Путина это было табу для России или СССР... Они могли просить многое другое, но еще хотели вернуть уже отданный Крым. Они строили, расширяли все и тратили кучу денег. Все потому, что Барак Обама отдал его в одном из самых глупых сделок, которые я видел. Но сейчас произошло нечто подобное", – отметил Трамп.