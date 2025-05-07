Способна ли РФ форсировать Днепр: полковник оценил способности врага

Армия РФ не способна форсировать Днепр, чтобы высадиться на правом берегу Херсонщины, заявил народный депутат Украины Роман Костенко.

РФ не сможет форсировать Днепр. Фото из открытых источников

По его словам, уже давно проходят разговоры о желании россиян форсировать реку Днепр, чтобы выйти на правобережье. Однако силы, имеющие враг в этой зоне, говорят о том, что в ближайшее время такая операция маловероятна.

"Враг делает вид, что где-то передвигается и намерен форсировать реку Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм. Я сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у окупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно". – резюмировал Роман Костенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп планировал использовать подписанное с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых для того, чтобы получить больше рычагов влияния на Россию в переговорном процессе, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Идея заключалась в том, чтобы начать с Украины и подписать соглашение, которое покажет, что между США и украинским народом нет никаких разногласий. Соглашение является символом для украинского народа, что США все еще рядом", — заявил Скотт Бессент.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп снова пригрозил аннексировать Гренландию. Он не исключает применения военной силы для присоединения острова к Соединенным Штатам. "Я не исключаю этого. Я не говорю, что сделаю это, но я ничего не исключаю. Нам очень нужна Гренландия. Гренландия — это очень небольшое количество людей, о которых мы будем заботиться. Мы будем их ценить, и все такое. Но нам это нужно для международной безопасности", — подчеркнул Дональд Трамп.