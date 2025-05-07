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Способна ли РФ форсировать Днепр: полковник оценил способности врага

Текущими силами россияне не способны переправиться через Днепр

сегодня, 00:45
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Автор:
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Марьян Ощановский

Армия РФ не способна форсировать Днепр, чтобы высадиться на правом берегу Херсонщины, заявил народный депутат Украины Роман Костенко.

Способна ли РФ форсировать Днепр: полковник оценил способности врага

РФ не сможет форсировать Днепр. Фото из открытых источников

По его словам, уже давно проходят разговоры о желании россиян форсировать реку Днепр, чтобы выйти на правобережье. Однако силы, имеющие враг в этой зоне, говорят о том, что в ближайшее время такая операция маловероятна.

"Враг делает вид, что где-то передвигается и намерен форсировать реку Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм. Я сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у окупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно". – резюмировал Роман Костенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп планировал использовать подписанное с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых для того, чтобы получить больше рычагов влияния на Россию в переговорном процессе, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Идея заключалась в том, чтобы начать с Украины и подписать соглашение, которое покажет, что между США и украинским народом нет никаких разногласий. Соглашение является символом для украинского народа, что США все еще рядом", — заявил Скотт Бессент.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп снова пригрозил аннексировать Гренландию. Он не исключает применения военной силы для присоединения острова к Соединенным Штатам. "Я не исключаю этого. Я не говорю, что сделаю это, но я ничего не исключаю. Нам очень нужна Гренландия. Гренландия — это очень небольшое количество людей, о которых мы будем заботиться. Мы будем их ценить, и все такое. Но нам это нужно для международной безопасности", — подчеркнул Дональд Трамп.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc
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