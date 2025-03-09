Сегодня ни одна страна Европы не готова выстоять перед агрессией России, и это связано с несколькими ключевыми факторами: отсутствием опыта ведения современных боевых действий, недостаточным финансированием оборонного сектора, а также неудовлетворительным состоянием собственных армий и вооружений. Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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Он подчеркнул, что в условиях нынешних реалий Украина стала главным "гарантом безопасности" для Европы, хотя раньше ситуация должна была быть противоположной.

Основной причиной этой уязвимости является внутренняя неготовность большинства европейских стран к военным действиям. Годы политики демилитаризации и толерантности значительно ослабили боевой дух на континенте, сделав его менее устойчивым к внешним угрозам.

"Смогут ли европейцы мобилизовать свои силы в условиях этой угрозы — еще неясно, но реалии меняются прямо сейчас, и Европейский Союз сегодня не готов к таким вызовам. Только Украина, с ее опытом, может стать настоящим защитником континента, но для этого необходима подлинная поддержка", — отметил Жорин.

Вдобавок к этому необходимо учитывать и другие аспекты, усложняющие ситуацию для Европы. В последние десятилетия континент значительно сократил свои военные бюджеты, и многие страны потеряли важные навыки ведения современной войны, которые восстановить будет очень сложно. Кроме того, существуют серьезные проблемы с координацией военных сил между разными государствами ЕС, что также усложняет эффективную оборону.

Жорин подчеркнул, что на сегодняшний день только предоставление адекватной военной и технической поддержки Украине может помочь сдержать агрессию России на европейском континенте. Но без мощной международной помощи и готовности самих европейцев действовать сообща, эту ситуацию преодолеть будет очень тяжело.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль выразил мнение, что будущее Европы зависит от того, как быстро завершится война в Украине. Он отметил, что если конфликт в Украине закончится к 2029-2030 годам, Россия снова может представлять угрозу Европе.