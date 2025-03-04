Способна ли Европа снабжать Украину разведданными вместо США: сможем ли продолжать войну

Украинцам становится не по себе от одной мысли, что США могут прекратить поставлять не только оружие, но и разведданные. Способна ли Европа снабжать Украину разведданными вместо США? Каким будут возможности Украины в случае прекращения помощи США? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Есть информация, что десятки тысяч спутников летают на разных орбитах

Военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире канала "Киев24" заявил, что Украина должна быть готова к любому решению США относительно возможного прекращения оборонной помощи.

"Нам надо быть готовыми к любому решению... А ждать только того варианта, который нам нравится – это позиция, которую мы точно занимать не будем", — подчеркнул Гетьман.

По его словам, одной из важных составляющих американской помощи является передача разведданных.

"Когда поднимаются МиГи или летит баллистика, откуда мы это знаем? Мы это не видим, наши радиолокационные станции не видят МиГ, который поднялся где-то в Беларуси или на территории РФ. Это космическая разведка. Мы можем видеть ракету без спутниковой разведки только когда она вошла в зону поражения наших зенитно-ракетных комплексов. Это дальность до 150 км и все. Может как-то будем компенсировать", — сказал Гетьман.

Эксперт выразил надежду, что в вопросе разведданных помощь смогут оказать европейские страны. При этом точно неизвестно, сколько спутников есть у европейских партнеров. Есть информация, что десятки тысяч спутников летают на разных орбитах. У наших партнеров есть такие возможности. Насколько они мощные, насколько это может компенсировать – этого точно не знает никто.

Большинство решений есть в Украине

Заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский в эфире телемарафона рассказал, что украинское общество беспокоит, что ждет нашу страну в случае отказа США от поставок оружия. В то же время большинство решений и возможностей масштабирования есть в Украине, а главный вопрос по сегменту систем противовоздушной обороны можно решить в содружестве или трансфере технологий с европейским компаниями.

"Большинство решений есть в Украине. Мы можем их масштабировать, активно поставлять Силам обороны. Для этого нужны финансы или качественно работающая экономика Украины", — отметил он.

По словам Храпчинского, если привести к примеру сферу радиоэлектронной борьбы, то в начале полномасштабного вторжения выпускалось около 5 единиц техники, сейчас отечественное производство способно выпускать около 5 тысяч в месяц. То же самое касается и производства дронов.

Храпчинский отметил, что самый болезненный вопрос для Украины — противовоздушная оборона, ведь с лета прошлого года значительно возросло количество применения РФ дронов типа "Шахед" для атак по Украине.

"Если в июне запускалось около 300-500 дронов в месяц, то сейчас мы констатируем, что в феврале было запущено около трех тысяч", — подчеркнул эксперт.

По мнению эксперта, Украине надо двигаться в направлении эффективного развития содружества или обмена технологиями с европейскими странами — именно в сегменте систем системы противовоздушной обороны. Потому что мощности и резервов Украины недостаточно для того, чтобы масштабировать производственный потенциал.

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