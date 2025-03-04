Способна ли Европа снабжать Украину разведданными вместо США: сможем ли продолжать войну

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Кравцев Сергей
Украинцам становится не по себе от одной мысли, что США могут прекратить поставлять не только оружие, но и разведданные. Способна ли Европа снабжать Украину разведданными вместо США? Каким будут возможности Украины в случае прекращения помощи США? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире канала "Киев24" заявил, что Украина должна быть готова к любому решению США относительно возможного прекращения оборонной помощи.
По его словам, одной из важных составляющих американской помощи является передача разведданных.
Эксперт выразил надежду, что в вопросе разведданных помощь смогут оказать европейские страны. При этом точно неизвестно, сколько спутников есть у европейских партнеров. Есть информация, что десятки тысяч спутников летают на разных орбитах. У наших партнеров есть такие возможности. Насколько они мощные, насколько это может компенсировать – этого точно не знает никто.
Заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский в эфире телемарафона рассказал, что украинское общество беспокоит, что ждет нашу страну в случае отказа США от поставок оружия. В то же время большинство решений и возможностей масштабирования есть в Украине, а главный вопрос по сегменту систем противовоздушной обороны можно решить в содружестве или трансфере технологий с европейским компаниями.
По словам Храпчинского, если привести к примеру сферу радиоэлектронной борьбы, то в начале полномасштабного вторжения выпускалось около 5 единиц техники, сейчас отечественное производство способно выпускать около 5 тысяч в месяц. То же самое касается и производства дронов.
Храпчинский отметил, что самый болезненный вопрос для Украины — противовоздушная оборона, ведь с лета прошлого года значительно возросло количество применения РФ дронов типа "Шахед" для атак по Украине.
По мнению эксперта, Украине надо двигаться в направлении эффективного развития содружества или обмена технологиями с европейскими странами — именно в сегменте систем системы противовоздушной обороны. Потому что мощности и резервов Украины недостаточно для того, чтобы масштабировать производственный потенциал.
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