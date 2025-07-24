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Список страшных преступлений Путина в Украине увеличился: раскрыты шокирующие подробности

Это может оказаться величайшим похищением детей со Второй мировой войны.

24 июля 2025, 12:45
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Клименко Елена

Россия привлекает детей, насильственно вывезенных с оккупированных украинских территорий, для участия в боевых действиях против Украины. По данным украинских чиновников, с 2014 года более 35 тысяч украинских детей были принудительно депортированы в РФ. Достигнув совершеннолетия, многие из них оказываются на фронте в составе русских военных подразделений. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на официальные источники из Украины.

Список страшных преступлений Путина в Украине увеличился: раскрыты шокирующие подробности

Фото: 24 Канал

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в подкасте The General and The Journalist отметил , что Путин стремится уничтожить Украину как нацию, начиная с ее будущего — с детей.

Ермак подтвердил, что Украина владеет доказательствами — в частности, списками мобилизованных, а также свидетельствами о гибели несовершеннолетних украинцев на поле боя.

"Цель России — превратить похищенных украинских детей в солдат. Это — жестокая форма психологической войны и бесчеловечное обращение", — подчеркнул он.

Журналисты The Times также процитировали Натанаиля Реймонда, эксперта из Йельской лаборатории гуманитарных исследований, отметившего, что его команда изучает десятки случаев участия бывших похищенных украинских детей в войне.

"Это системное явление, а не единичные инциденты. Мы, вероятно, имеем дело с самым большим массовым похищением детей со времен Второй мировой войны", — подчеркнул Реймонд, добавив, что "это не перевоспитание — это целенаправленная мобилизация".

По собранным данным, по меньшей мере 116 учреждений по всей территории России – от аннексированного Крыма до Дальнего Востока – содержат украинских детей. После пребывания в этих так называемых центрах перевоспитания подростков направляют в кадетские училища, где их готовят к службе в армии, включая тренировки с оружием.

Как уже писал портал "Комментарии", Владимир Путин избегает прямого диалога с Президентом Украины Владимиром Зеленским относительно прекращения войны, однако существуют рычаги, способные заставить Кремль сесть за стол переговоров.



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