Резкий рост ударов по объектам на территории России не имеет никакой связи с приходом к власти нового президента США Дональда Трампа. Это часть спланированной еще два года назад стратегии уничтожения вражеских сил. батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Radio NV.

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Дикий опроверг предположение, что это демонстративный "сигнал" Трампа, призванный показать, что Украина не собирается сдаваться.

"Меня огорчает, когда некоторые пытаются привязать это к личностям или к каким-то историческим событиям. Надо понять: идет война, и она имеет свою внутреннюю логику, направленную на уничтожение врага. Люди, живущие в выдуманном мире, строят сложные теории о том , кому это может быть сигналом, тогда как в реальном мире идет ожесточенная борьба", – подчеркнул Дикий.

Он подчеркнул, что нынешняя стратегия заключается в "войне тысячи порезов", которая призвана истощить врага.

"Это не импульсивные действия, а систематическая работа, которая продолжается независимо от личностей или дат. Еще два года назад, когда мы начали развертывать производство ударных БПЛА, несмотря на запрет использовать западное оружие по территории России, мы уже составляли списки приоритетных целей — российских заводов и других объектов", – рассказал Дикий.

По его словам, в последнее время стали заметны "очень существенные" результаты этой работы, что свидетельствует о ее эффективности.

"Это продуманная стратегия, и она дает свои плоды. Мы уверенно двигаемся к цели – обескровить врага и победить", – резюмировал он.

Как уже писали "Комментарии", спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Украина будет сталкиваться с "ударами возмездия" за атаки по объектам на территории России.