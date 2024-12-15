Спецслужбы вместе с Силами обороны провели блестящую операцию: враг такого не ожидал

14 декабря СБУ, вместе с ОСУВ "Таврия", ГУР Минобороны, ССО и СБС, провели спецоперацию по перерезке поставок горючего из Крыма в оккупированный Запорожье.

У оккупантов сгорели цистерны с топливом

Сначала были взорваны пути при движении поезда с цистернами возле Алексеевки. После остановки поезда, РСЗО HIMARS нанесли удар по локомотиву и вагонам, помешав врагу спасти топливо.

В результате операции уничтожен локомотив и 40 вагонов-цистерн на 4 млн долларов, а также на длительное время выведена из строя важная железнодорожная ветка.

О блестящей диверсии во временно оккупированной части Запорожской области рассказал и военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, там разведывательной группой специального назначения была проведена диверсия на Ж/Д путём подрыва фугаса на участке следования состава оккупационных войск Камыш Заря — Верхний Токмак и добивания его М-142 Himars.

"Хочу отметить, что операция имела крайне непростую постановку задачи, требовавшей комбинированного подхода. Результат отличный. Отдельно обращу внимание и на то, что в данном случае речь идёт не только об уничтожении важного для оккупационных войск железнодорожного эшелона с ГСМ (тепловоз 2ТЭ116), двух платформ заграждения и 4 МТО — предназначавшихся для обеспечения войск оккупантов, ведущих активные боевые действия по линии боевого столкновения в Запорожской области, но и привело к значительному повреждению полотна", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, работы по устранению последствий займут длительное время, в течение которого движение по этому участку железной дороги будет невозможным, что так же повлияет на логистику оккупационных войск.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня в Грозный прилетели три украинских дрона, в городе слышались взрывы.



