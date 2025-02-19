Спецпредставитель США Кит Келлог прибыл в Киев: что сказал в первые минуты в Украине

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Недилько Ксения
Спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог прибыл сегодня в Киев. Об этом сообщает "Суспильне".
Кит Келлог в Украине
Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что пригласил специального представителя президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога посетить фронт. По словам президента, американский посланник должен пообщаться с военными и передать их слова Трампу.
Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности заявил о желании, чтобы Соединенные Штаты лучше поняли войну в Украине, посетив фронт.
"Американской стороне нужно понять реалии, самим понять, увидеть. Я сказал Келлогу – я поеду на фронт с ним, если он будет готов", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что Келлог вскоре завершит поездку по странам Азии и посетит Украину на следующей неделе. Как пояснил Зеленский, Келлог сможет передать Трампу слова украинских военных. "Для меня тоже важно, чтобы он имел доклад от военных, от Сырского… Я очень хочу, чтобы он привез все это президенту Трампу. Рассказал это", – заявил Зеленский.
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