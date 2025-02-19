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Спецпредставитель США Кит Келлог прибыл в Киев: что сказал в первые минуты в Украине

Представитель Трампа заявил, что готов слушать

сегодня, 10:06
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Недилько Ксения

Спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог прибыл сегодня в Киев. Об этом сообщает "Суспильне".

Спецпредставитель США Кит Келлог прибыл в Киев: что сказал в первые минуты в Украине

Кит Келлог в Украине

"Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", – сказал представитель США в первые минуты своего пребывания в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что пригласил специального представителя президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога посетить фронт. По словам президента, американский посланник должен пообщаться с военными и передать их слова Трампу.

Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности заявил о желании, чтобы Соединенные Штаты лучше поняли войну в Украине, посетив фронт.

"Американской стороне нужно понять реалии, самим понять, увидеть. Я сказал Келлогу – я поеду на фронт с ним, если он будет готов", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Келлог вскоре завершит поездку по странам Азии и посетит Украину на следующей неделе. Как пояснил Зеленский, Келлог сможет передать Трампу слова украинских военных. "Для меня тоже важно, чтобы он имел доклад от военных, от Сырского… Я очень хочу, чтобы он привез все это президенту Трампу. Рассказал это", – заявил Зеленский.



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