Украинские спецназовцы добрались до российской техники, расположенной в Сирии. Как сообщает издание KyivPost, бойцами спецподразделения "Химик" Главного управления разведки Министерства обороны был нанесен удар по российской базе в Сирии.

Аэродром Кувейрес в Сирии

Как отмечает издание, целью спецназовцев ГУР была военная техника россиян, находящаяся на аэродроме Кувейрес, к востоку от Алеппо. Россияне захватили его еще в 2015 году.

На видео видно, как бойцы ГУР Минобороны сначала уничтожают российский комплекс РЭБ, а затем дронами атакуют российские военные объекты на самом аэродроме.

Издание отмечает, что удар был нанесен на следующий день после встречи кремлевского диктатора Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом в среду, 24 июля.

Кроме того, собеседник Kyiv Post в украинской разведке рассказал, что аэродром Кувейреса также использовали для тренировки и отправки иностранных наемников на войну против Украины.

При этом известно, что в мае прошлого года глава Гур Синобороны Кирилл Буданов пообещал, что спецназовцы будут "убивать россиян где угодно по всему миру до полной победы Украины".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 31 июля украинские военные нанесли удар по составу хранения вооружения и военной техники РФ под Курском. По данным военных, наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания. В Генштабе подчеркнули, что боевую работу вели определенные подразделения из сил и средств ВМС Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Подробная информация о результатах поражения уточняется.



