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Специалистов продолжают переводить в пехоту: подробности нового скандала

Переведенные в пехоту массово дезертируют

30 января 2025, 23:45
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Марьян Ощановский

Из радиотехнической бригады забрали 10 операторов радиолокационных станций, чтобы отправить стрелками в морскую пехоту, рассказал военный журналист Юрий Бутусов.

Специалистов продолжают переводить в пехоту: подробности нового скандала

В ВСУ новый скандал. Фото из открытых источников

По его словам, операторы уволились или ушли в СОЧ.

"У каждого оператора опыт более двух лет, но их мнения никто не спрашивал. После получения информации трое военных сделали себе справки по уходу и уволились, трое ушли в СОЧ. В настоящее время в армии постоянно увеличивается потребность в операторах радиолокационных станций миллиметрового диапазона из-за необходимости организации антидроновой ПВО", — сообщил Юрий Бутусов.

Кроме того, по его словам, в армии острая потребность в технических специалистах в подразделениях БПЛА и РЭБ, созданных по всей армии и везде сильно недоукомплектованных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что боями в Харьковской области на правом берегу реки Оскол российские захватчики хотят расширить плацдарм, чтобы атаковать Купянск, рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. Офицер ВСУ отметил, что врагу крайне важно взять под контроль железнодорожное сообщение на востоке Харьковщины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новый президент США Дональд Трамп меняет риторику Штатов по отношению к Кремлю, а потому президенту Украины Владимиру Зеленскому придется вступить в диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил директор Центра оборонных стратегий Александр Хара. "Американский лидер заявляет о готовности к переговорам с Путиным, в отличие от Джозефа Байдена, после широкомасштабного вторжения решила изолировать Путина. Такая позиция Байдена способствовала изоляции Путина со стороны европейских лидеров", — рассказал он.



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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid036eNHLtjdQjyYBXusgeQ4U9Db7oE65fAixdYVoVR3kYS1ti3rcKM7m1oVhVuhLNVhl
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